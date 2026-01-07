В среду, 7 января, береговая охрана США провела две скоординированные операции по захвату двух танкеров так называемого теневого флота РФ – одного в Северной Атлантике, а другого в международных водах вблизи Карибского бассейна.

Оба судна – моторный танкер Bella I и моторный танкер Sophia – в последний раз причаливали в Венесуэле или направлялись к ней.

Об этом сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноем.

Захват танкеров Bella I и Sophia: что известно

Захват танкеров Bella I и Sophia произошел на рассвете 7 января. Один из этих танкеров – Bella I – неделями пытался избежать контроля береговой охраны, даже меняя флаг и рисуя новое название на корпусе, подчеркнула Кристи Ноем.

США преследовали российский нефтяной танкер, связанный с Венесуэлой, в Атлантике более двух недель.

Отмечалось, что рядом находились российская подводная лодка и их военный корабль.

Reuters со ссылкой на американских чиновников, пожелавших остаться анонимными, пишет, что захват, который может усилить напряженность в отношениях США с Россией, произошел после того, как танкер, известный как Bella-1, проскользнул сквозь морскую блокаду американских танкеров и отклонил попытки Береговой охраны США подняться на него.

Чиновники, которые говорили на условиях анонимности, сообщили, что операцию проводила Береговая охрана и американские военные.

– Похоже, что это первый случай за последнее время, когда американские военные пытались захватить судно под российским флагом, – отмечают журналисты.

Береговая охрана США впервые попыталась перехватить судно в прошлом месяце, но оно отказалось впустить американских военных на борт.

Отдельно, как сообщили агентству Reuters официальные лица США, Береговая охрана США перехватила еще один танкер, связанный с Венесуэлой, в водах Латинской Америки.

СМИ отмечают, что российские военные корабли и подводная лодка, которые все еще находились рядом с танкером во время захвата, никак не отреагировали на происходящее.

Между тем журналист Fox News утверждает, что в операции по захвату российского танкера был задействован целый ряд самолетов спецназначения США Pilatus U-28A Draco.

Кроме того, поддержку обеспечивают американский патрульный самолет Boeing P-8A Poseidon и британский Boeing Poseidon MRA1.

В воздухе также находился топливозаправщик Boeing KC-135T Stratotanker.

В МИД России ранее заявляли, что, по их мнению, танкеру “уделяется повышенное и явно несоразмерное его мирному статусу внимание со стороны военных США и НАТО”.

Напомним, президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес 3 января американские спецназовцы и военные вытащили из спальни посреди ночи. Операцию провели, когда супруги спали.

Через несколько часов президент Дональд Трамп опубликовал фотографию Мадуро на борту военного корабля USS Iwo Jima. На глазах Мадуро была черная маска, а на голове – наушники.

В Венесуэле временно исполнять обязанности президента после задержания Николаса Мадуро будет вице-президент Делси Родригес.