Спеціальний представник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв у суботу, 31 січня, вирушить до Маямі, США.

У російського посланця запланована серія зустрічей із представниками адміністрації президента США Дональда Трампа.

Про це пише Reuters.

За інформацією джерел агентства, зустрічі будуть мати робочий характер. Порядок денний наразі офіційно не розкривається.

Сам факт поїздки російського посланця до США привернув увагу з огляду на відсутність публічно оголошених дипломатичних контактів між двома країнами на високому рівні.

Кирило Дмитрієв відомий як один із ключових переговірників Кремля у сфері міжнародної економіки та інвестицій.

Його неодноразово залучали до участі в непублічних каналах комунікації з країнами Заходу.

Нагадаємо, 23 та 24 січня в Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори між Україною, США та Росію щодо завершення війни.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що переговори мали конструктивний характер, обговорення було зосереджене на можливих параметрах закінчення війни.

Президент США Дональд Трамп заявив, що у переговорах щодо завершення війни в Україні наразі спостерігається значний прогрес.

Спеціальний посланник президента США Стівен Віткофф зазначив, що переговорний процес продовжиться наступного тижня.

Зеленський підтвердив, що наступна зустріч між командами України, Росії та США запланована на 1 лютого.

