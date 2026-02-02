Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що контакти між президентом України Володимиром Зеленським та очільником Кремля Володимиром Путіним можливі тільки в Москві.

Про це прессекретар Путіна заявив під час пресбрифінгу 2 лютого, пишуть російські пропагандистські видання.

Пєсков про можливість зустрічі Зеленського і Путіна

Журналісти запитали у речника російського диктатора, чи розглядають у Кремлі можливість організації зустрічі Зеленського та Путіна на нейтральній території.

– Зеленський пропонує контакти, Путін сказав, що вони можливі в Москві. Це залишається нашою позицією, – відповів Пєсков.

Речник Путіна назвав позицію Москви щодо цього питання достатньо послідовною.

Пєсков стверджує, що у Кремлі нібито зберігають свою відкритість для переговорів, а наразі триває робота на лінії робочих груп. За його словами, Росія проводить діалог в “інтересах врегулювання війни в Україні”.

30 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає нереалістичною зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у Москві. Проте він запросив його приїхати до Києва, якщо очільник Кремля на це зважиться.

Наступна тристороння зустріч між командами України, Росії та США відбудеться в Абу-Дабі протягом 4 та 5 лютого.

