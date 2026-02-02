Лише в Москві: Пєсков озвучив позицію Кремля щодо зустрічі Путіна з Зеленським
- У Кремлі заявили, що зустріч Зеленського та Путіна можлива лише в Москві, відкинувши варіант нейтральної території.
- Водночас український президент вважає таку поїздку нереалістичною та раніше запросив російського диктатора до Києва.
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що контакти між президентом України Володимиром Зеленським та очільником Кремля Володимиром Путіним можливі тільки в Москві.
Про це прессекретар Путіна заявив під час пресбрифінгу 2 лютого, пишуть російські пропагандистські видання.
Пєсков про можливість зустрічі Зеленського і Путіна
Журналісти запитали у речника російського диктатора, чи розглядають у Кремлі можливість організації зустрічі Зеленського та Путіна на нейтральній території.
– Зеленський пропонує контакти, Путін сказав, що вони можливі в Москві. Це залишається нашою позицією, – відповів Пєсков.
Речник Путіна назвав позицію Москви щодо цього питання достатньо послідовною.
Пєсков стверджує, що у Кремлі нібито зберігають свою відкритість для переговорів, а наразі триває робота на лінії робочих груп. За його словами, Росія проводить діалог в “інтересах врегулювання війни в Україні”.
30 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає нереалістичною зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у Москві. Проте він запросив його приїхати до Києва, якщо очільник Кремля на це зважиться.
Наступна тристороння зустріч між командами України, Росії та США відбудеться в Абу-Дабі протягом 4 та 5 лютого.