Доходи Російської Федерації від продажу нафти та газу в січні 2026 року скоротилися в два рази порівняно з аналогічним місяцем минулого року. Таким чином, вони сягнули найнижчого рівня з липня 2020 року.

Як змінилися нафто-газові доходи РФ

За даними Reuters, зниження було зумовлене зменшенням цін на сиру нафту та зміцненням рубля. Доходи від нафти і газу мають вирішальне значення для державного бюджету Росії, дефіцит якого в 2025 році склав 5,6 трильйона рублів, або 2,6% валового внутрішнього продукту.

Січневий показник у 393,3 мільярда рублів (5,10 мільярда доларів) знизився з 447,8 мільярда рублів у грудні.

Доходи від нафти і газу є основним джерелом коштів для Кремля, складаючи майже чверть надходжень до федерального бюджету, які були виснажені через значні витрати на оборону та безпеку з моменту початку Росією військової кампанії в Україні в лютому 2022 року.

Прогнозується, що цього року до бюджету надійде 8,92 трильйона рублів від продажу нафти і газу. Загальні доходи бюджету на 2026 рік очікуються на рівні 40,283 трильйона рублів.

Минулого року доходи федерального бюджету Росії від нафти і газу впали на 24% до 8,48 трильйона рублів, що є найнижчим рівнем з 2020 року.

Нагадаємо, днями Дональд Трамп заявив, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді погодився припинити імпорт російської нафти.

Раніше стало відомо, що РФ стикається з проблемами збуту нафти. Танкери її тіньового флоту простоюють, а ціни та поставки падають.

