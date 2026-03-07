ОАЭ находятся в условиях войны: президент сделал заявление
Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед бин Заид Аль Нахаян заявил, что ОАЭ находятся в условиях войны, однако страна остается сильной.
Об этом сообщает издание Gulf Today.
ОАЭ в условиях войны
Это первые публичные комментарии президента после того, как Иран нанес ракетный удар по государству Персидского залива на фоне атак США и Израиля.
— ОАЭ проходят через период войны, — отметил президент во время визита к людям, раненным в результате ударов.
Глава государства заверил, что в итоге страна станет сильнее.
— У ОАЭ толстая кожа и горькая плоть — мы не легкая добыча, — сказал Мохаммед бин Заид Аль Нахаян.
Он подчеркнул, что ОАЭ будут выполнять обязанности по отношению к своей стране, народу и иностранцам, проживающим здесь, поскольку они “тоже часть нашей семьи”.
Ближневосточные СМИ отмечают, что это заявление было сделано еще в пятницу, 6 марта, однако стало известно позже.
Совместная операция США и Израиля привела к гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи и ряда должностных лиц Ирана.
В ответ иранские военные нанесли ракетные и дронные удары не только по Израилю и военным объектам США в регионе, но и по ряду соседних государств.
Среди пострадавших оказались и ОАЭ.
29 февраля Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов сообщило, что системы ПВО перехватили новую волну иранских ракет и беспилотников, которые двигались в направлении страны.
В результате падения обломков по меньшей мере один человек погиб.