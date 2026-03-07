Президент Об’єднаних Арабських Еміратів Мохаммед бін Заїд Аль Нахаян заявив, що ОАЕ перебувають в умовах війни, однак країна залишається сильною.

Про це повідомляє видання Gulf Today.

ОАЕ перебувають в умовах війни

Це перші публічні коментарі президента після того, як Іран завдав ударів по державі Перської затоки на тлі атак США та Ізраїлю.

– ОАЕ проходять через період війни, – зазначив президент під час візиту до людей, поранених унаслідок ударів.

Глава держави запевнив, що в підсумку країна стане сильнішою.

– У ОАЕ товста шкіра і гірка плоть – ми не є легкою здобиччю, – сказав Мохаммед бін Заїд Аль Нахаян.

Він наголосив, що ОАЕ виконуватимуть обов’язки щодо своєї країни, народу і іноземців, які проживають тут, оскільки вони “теж частина нашої родини”.

Близькосхідні ЗМІ відзначають, що ця заява була зроблена ще в п’ятницю, 6 березня, однак стала відома пізніше.

Спільна операція США та Ізраїлю призвела до загибелі верховного лідера Ірану Алі Хаменеї і низки посадовців Ірану.

У відповідь іранські військові завдали ракетних і дронових ударів не лише по Ізраїлю та військових об’єктах США в регіоні, а й по низці сусідніх держав.

Серед постраждалих опинилися й ОАЕ.

29 лютого Міністерство оборони Об’єднаних Арабських Еміратів повідомило, що системи ППО перехопили нову хвилю іранських ракет і безпілотників, які рухалися у напрямку країни.

Унаслідок падіння уламків щонайменше одна людина загинула.

