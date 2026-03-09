Франция и союзники работают над созданием оборонной миссии для восстановления судоходства в Ормузском проливе.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с президентом Кипра Никосом Христодулидисом и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом на Кипре.

Сопровождение кораблей в Ормузском проливе – заявление Макрона

— Мы готовим оборонную миссию по сопровождению, которая должна быть подготовлена совместно как с европейскими, так и с неевропейскими государствами, чтобы обеспечить эскорт контейнеровозов и танкеров для постепенного открытия Ормузского пролива, — сообщил Макрон.

По словам президента Франции, Париж планирует привлечь к миссии восемь фрегатов, два десантных корабля и авианосец.

— Франция хочет способствовать деэскалации, безопасности наших граждан, безопасности наших партнеров, а также свободе судоходства и морской безопасности, — отметил французский президент.

Макрон прибыл на Кипр для обсуждения вопросов региональной безопасности. Переговоры проходят на фоне развертывания французских военных кораблей в Средиземном море и конфликта между США, Израилем и Ираном.

На прошлой неделе Кипр, входящий в состав Европейского Союза, подвергся атаке иранских беспилотников.

После этого Макрон принял решение об отправке в Средиземное море авианосца Шарль де Голль, а также фрегата и подразделений противовоздушной обороны непосредственно к островному государству.

В первый день военной операции США и Израиля против Ирана, 28 февраля, появилась информация о том, что Корпус стражей иранской революции якобы запретил судам проходить через Ормузский пролив.

Позже КСИР подтвердил угрозу открывать огонь по любому судну, которое попытается пройти через пролив.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Военно-морские силы Соединенных Штатов при необходимости начнут сопровождение танкеров, следующих через Ормузский пролив.

Макрон также сообщил об инициативе создания международной коалиции, которая должна обеспечить безопасность стратегических морских маршрутов на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

