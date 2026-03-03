Президент США Дональд Трамп заявил, что ВМС США “при необходимости” будут сопровождать танкеры через Ормузский пролив, который заблокировал Иран.

ВМС США будут сопровождать танкеры через Ормузский пролив

— Я приказал Корпорации финансирования развития США (DFC) обеспечить по очень разумной цене страхование политических рисков и гарантии финансовой безопасности всей морской торговли, особенно энергетической, которая путешествует через Персидский залив, — написал он в Truth Social.

По его словам, это будет доступно для всех судоходных линий.

Трамп отметил, что при необходимости ВМС Соединенных Штатов как можно скорее начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив.

— Несмотря ни на что, Соединенные Штаты обеспечат свободный поток энергии в мир. Экономическая и военная мощь Соединенных Штатов является самой большой на земле. Далее будет больше действий. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу, — подчеркнул американский президент.

Напомним, 2 марта КСИР Ирана сообщил о закрытии Ормузского пролива и заявил, что будет открывать огонь по любому судну, которое попытается пройти по этому маршруту.

28 февраля Иран фактически заблокировал Ормузский пролив. Суда, которые планировали движение через него, получали сообщения с запретом от Корпуса стражей исламской революции.

Официального подтверждения такого приказа со стороны Тегерана тогда не было.

Утром 28 февраля Израиль вместе с США начали операцию по бомбардировке Тегерана.

Вечером того же дня президент США Дональд Трамп заявил о смерти аятоллы Хаменеи и ряда иранских чиновников.

В ответ Тегеран начал атаки на Израиль, американские военные базы и гражданские объекты в государствах Персидского залива.

