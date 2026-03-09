Франція та союзники працюють над створенням оборонної місії для відновлення судноплавства в Ормузькій протоці.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі із президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом та прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом на Кіпрі.

Супровід кораблів в Ормузькій протоці – заява Макрона

– Ми готуємо оборонну місію з супроводу, яка має бути підготовлена спільно як з європейськими, так і з неєвропейськими державами, щоб забезпечити ескорт контейнеровозів і танкерів для поступового відкриття Ормузької протоки, – повідомив Макрон.

За словами президента Франції, Париж планує залучити до місії вісім фрегатів, два десантні кораблі та авіаносець.

– Франція хоче сприяти деескалації, безпеці наших громадян, безпеці наших партнерів, а також свободі судноплавства та морській безпеці, – зазначив французький президент.

Макрон прибув до Кіпру для обговорення питань регіональної безпеки. Переговори відбуваються на тлі розгортання французьких військових кораблів у Середземному морі та конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном.

Минулого тижня Кіпр, який входить до складу Європейського Союзу, зазнав атаки іранських безпілотників.

Після цього Макрон ухвалив рішення про відправлення до Середземного моря авіаносця Шарль де Голль, а також фрегата і підрозділів протиповітряної оборони безпосередньо до острівної держави.

У перший день військової операції США та Ізраїлю проти Ірану, 28 лютого, з’явилась інформація про те, що Корпус вартових іранської революції нібито заборонив суднам проходити через Ормузьку протоку.

Пізніше КВІР підтвердив погрозу відкривати вогонь по будь-якому судну, яке спробує пройти через протоку.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Військово-морські сили Сполучених Штатів за необхідності розпочнуть супровід танкерів, які прямують через Ормузьку протоку.

Макрон також повідомив про ініціативу створення міжнародної коаліції, яка має забезпечити безпеку стратегічних морських маршрутів на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

