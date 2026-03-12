Из-за блокады Ираном Ормузского пролива в мире возник дефицит серы. Ее используют для производства удобрений, металлургических продуктов и микрочипов.

Это уже влияет на рост цен и угрожает промышленным цепочкам поставок, пишет Financial Times.

Дефицит серы из-за блокады Ормузского пролива: последствия

Отмечается, что цена серы в Китае уже выросла на 15% и достигла рекордных 4650 юаней ($672) за тонну.

Проблема усугубляется из-за сложностей с транспортировкой, что ограничивает возможности для продаж. Также дефицит влияет на большую часть мировой промышленности.

Журналисты отмечают, что стремительный рост цен на серу продемонстрировал расширение влияния последствий войны в Иране за пределы энергетических рынков.

Аналитики считают, что влияние перебоев в движении по водным путям распространится на все отрасли, а и без того напряженные цепочки поставок сталкиваются с самой большой угрозой со времен пандемии Covid-19.

Между тем аналитическая группа Dun & Bradstreet сообщила, что более 44 тыс. компаний пострадали по крайней мере в рамках одной поставки. Больше всего пострадали предприятия Китая и Индии.

Напомним, Израиль атаковал иранскую столицу Тегеран 28 февраля.

Теперь новый лидер Ирана угрожает местью США и Израилю и блокадой Ормузского пролива.

Между тем США пытаются предотвратить полную блокаду Ормузского пролива. Так, 11 марта United States Central Command заявило об ударах по 16 иранским минным катерам, которые пытались заминировать пролив.

Отметим, что Ормузский пролив является одной из важнейших артерий для транспортировки нефти из стран Ближнего Востока.

Фактически он не используется гражданскими судами с начала войны Израиля и США против Ирана.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) утверждает, что Иран не допустит экспорта ни одного литра нефти из региона, пока США и Израиль продолжают атаки по стране. Исключения КСИР предлагал сделать для тех государств, которые вышлют со своей территории американских и израильских дипломатов.

