Через блокаду Іраном Ормузької протоки у світі виник дефіцит сірки. Її використовують для виробництва добрив, металургійних продуктів та мікрочипів.

Це вже впливає на ріст цін та загрожує промисловим ланцюгам постачань, пише Financial Times.

Дефіцит сірки через блокаду Ормузької протоки: наслідки

Зазначається, що ціна сірки в Китаї уже зросла на 15% і досягла рекордних 4650 юанів ($672) за тонну.

Проблема поглиблюється через складнощі з транспортуванням, що обмежує можливості для продажів. Також дефіцит впливає на більшу частину світової промисловості.

Журналісти зауважують, що стрімке зростання цін на сірку продемонструвало розширення впливу наслідків війни в Ірані за межі енергетичних ринків.

Аналітики вважають, що вплив перебоїв у русі водним шляхом розшириться на всі галузі, а вже й без того напружені ланцюги постачань стикаються з найбільшою загрозою з часів пандемії Covid-19.

Тим часом аналітична група Dun & Bradstreet повідомила, що понад 44 тис. компаній постраждали щонайменше в межах одного постачання. Найбільше ж постраждали підприємства Китаю та Індії.

Нагадаємо, Ізраїль атакував іранську столицю Тегеран 28 лютого.

Наразі новий лідер Ірану погрожує помстою США та Ізраїлю та блокадою Ормузької протоки.

Тим часом США намагаються запобігти повній блокаді Ормузької протоки. Так, 11 березня United States Central Command заявило про удари по 16 іранських мінних катерах, які намагалися замінувати протоку.

Зауважимо, що Ормузька протока є однієї з найважливіших артерій для транспортування нафти з країн Близького Сходу.

Фактично вона не використовується цивільними судами від початку війни Ізраїлю та США проти Ірану.

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) стверджує, що Іран не допустить експорту жодного літра нафти з регіону, доки США та Ізраїль продовжують атаки по країні. Винятки КВІР пропонував зробити для тих держав, які вишлють зі своєї території американських та ізраїльських дипломатів.

