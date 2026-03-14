Правительство Японии рассматривает возможность закупки ударных дронов украинского производства для усиления оборонных возможностей страны.

Токио полагается на боевой опыт Украины в противодействии российской военной агрессии.

Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на источники.

Сотрудничество Японии и Украины в сфере оборонных технологий

Стороны обсуждают подписание двустороннего соглашения о передаче вооружений, которое должно упростить соответствующую процедуру.

Украина стремится обменять свои оборонные технологии на вооружение из Японии, которая ограничивает экспорт оружия в соответствии с Конституцией.

— Хотя Япония имеет небольшой опыт в сфере дронов, Украина неоднократно модернизировала свои за короткий период на основе реального боевого опыта, сделав их высокоэффективными, — заявило источник в Министерстве обороны Японии.

В проекте бюджета на 2026 финансовый год Министерство обороны страны предусмотрело 277,3 млрд иен (1,7 млрд долларов США) на развитие беспилотных средств, в частности системы Shield для защиты от атак на отдаленные острова.

План предусматривает закупку как ударных, так и разведывательных дронов.

Напомним, в феврале президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предложила Японии создать оборонное партнерство, которое будет включать совместное производство вооружений, обмен технологиями и сотрудничество в сфере противовоздушной обороны и беспилотных летательных аппаратов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху инициировал разговор с Владимиром Зеленским о сотрудничестве в сфере защиты от иранских дронов.

Вчера американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не нуждаются в помощи Украины в перехвате «Шахедов», поскольку имеют собственные дроны-перехватчики.

