Уряд Японії розглядає можливість закупівлі ударних дронів українського виробництва для посилення оборонних спроможностей країни.

Токіо покладається на бойовий досвід України у протидії російській військовій агресії.

Про це повідомляє Kyodo News із посиланням на джерела.

Співпраця Японії та України у сфері оборонних технологій

Сторони обговорюють підписання двосторонньої угоди про передачу озброєнь, яка має спростити відповідну процедуру.

Україна прагне обміняти свої оборонні технології на озброєння з Японії, яка обмежує експорт зброї відповідно до Конституції.

– Хоча Японія має невеликий досвід у сфері дронів, Україна неодноразово модернізувала свої за короткий період на основі реального бойового досвіду, роблячи їх високоефективними, – заявило джерело у Міністерстві оборони Японії.

У проєкті бюджету на 2026 фінансовий рік Міноборони країни передбачило 277,3 млрд єн (1,7 млрд доларів США) на розвиток безпілотних засобів, зокрема системи Shield для захисту від атак на віддалені острови.

План передбачає закупівлю як ударних, так і розвідувальних дронів.

Нагадаємо, у лютому президент Володимир Зеленський заявив, що Україна запропонувала Японії створити оборонне партнерство, що включатиме спільне виробництво озброєнь, обмін технологіями та співпрацю у сфері протиповітряної оборони і безпілотних літальних апаратів.

