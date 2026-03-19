Глава правления крупнейшего немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что запасы средств противовоздушной обороны в США, Европе и странах Ближнего Востока практически исчерпаны.

Такое заявление он сделал в интервью CNBC.

Что известно о дефиците ПВО

Армин Паппергер отметил, что спрос на ракеты и системы ПВО в связи с войнами в настоящее время огромен и поступает из всех регионов.

– Я думаю, на данный момент склады и у европейцев, и у американцев, и у стран Ближнего Востока пусты или почти пусты… Если война на Ближнем Востоке продлится еще месяц, считаю, у нас почти не останется ракет, – оценил он.

По мнению Паппергера, это в первую очередь связано с тем, что современные дроны являются сравнительно дешевым средством поражения, тогда как противодействие им требует значительно более дорогих систем. Глава концерна подчеркнул, что эффективная защита сегодня возможна лишь при условии сочетания различных средств – ракет, артиллерийских систем и перехватчиков.

Именно на такую комбинированную модель будет ориентироваться Rheinmetall, наращивая инвестиции в производство, отметил он.

