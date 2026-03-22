G7 подписала декларацию о решительной поддержке стран Ближнего Востока из-за атак Ирана.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

По словам министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, в ответ на атаки Ирана страны Большой семерки подписали право на решительную поддержку государств Ближнего Востока.

— Столкнувшись с неприемлемыми атаками Ирана на Ближнем Востоке, G7 отреагировала единством и решительностью, подписав декларацию о решительной поддержке стран региона, – заявил Антонио Таяни.

G7 призвала иранский режим немедленно и безоговорочно прекратить нападения, а также осудила нападения в Ираке.

Кроме того, Большая семерка отметила важность гарантирования безопасности судоходства в Ормузском проливе.

— Большая семерка единственная в поддержке права государств, пострадавших от неоправданных нападений со стороны Ирана или его союзников, защищать свой суверенитет и своих граждан, – подчеркнул Таяни.

Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив должен охраняться и контролироваться странами, которые его используют.

За день до этого лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Канады заявляли, что готовы приложить усилия для гарантирования безопасного судоходства через Ормузский пролив.

Раньше небоевая консультативная миссия НАТО в Ираке передислоцировала персонал с Ближнего Востока в Европу в связи с ударами по базам и ростом угроз на фоне войны в Иране.

14 марта страны G7 приняли участие в брифинге Нефтегаза и МИД Украины по поводу последствий российских атак на нефтепровод Дружба.

