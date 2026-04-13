Президент США Дональд Трамп різко завершив спілкування з журналістами після запитання про поразку прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на парламентських виборах.

Цей момент потрапив на відео, яке оприлюднив журналіст Radia RMF FM у соцмережі X.

Реакція Трампа на поразку Орбана

Під час спілкування з пресою американського президента запитали про результати парламентських виборів в Угорщині, які завершилися поразкою партії Орбана.

У відповідь Трамп обмежився короткою подякою журналістам і одразу завершив розмову, не давши жодного коментаря щодо ситуації.

Donald Trump odchodzi, gdy reporterzy pytają go o Viktora Orbana i wybory na Węgrzech. Wcześniej mówił o papieżu, NATO, Iranie. Wyborów na Węgrzech nie chciał skomentować. Trump wspierał w kampanii Orbana. Na Węgry wysłał nawet wiceprezydenta USA. @RMF24pl , @Radio_RMF24 pic.twitter.com/sAqp7FvlmL — Paweł Żuchowski (@p_zuchowski) April 13, 2026

Після цього він розвернувся та попрямував до літака.

— Дональд Трамп йде геть, коли журналісти запитують його про Віктора Орбана та вибори в Угорщині, — зазначив журналіст, який оприлюднив відео.

Зауважимо, що на парламентських виборах в Угорщині перемогу здобула опозиційна партія Тиса, яку очолює Петер Мадяр.

За попередніми результатами підрахунку голосів, Тиса отримала більшість у парламенті, тоді як партія Фідес Віктора Орбана зазнала поразки.

Сам Орбан уже визнав результати голосування та привітав переможця.

Нагадаємо, що Дональд Трамп неодноразово публічно підтримував Віктора Орбана та його політичний курс.

Зокрема, напередодні виборів до Угорщини з візитом був віцепрезидент США Джей Ді Венс разом із дружиною. Угорська влада прямо заявляла, що цей візит є сигналом підтримки Орбану.

Утім, результати виборів засвідчили протилежне — опозиція здобула переконливу перемогу, а партія Орбана втратила більшість у парламенті.

Пов'язані теми:

