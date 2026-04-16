Системы противовоздушной обороны (ПВО) в Украине по состоянию на данный момент уничтожают 90% целей. Однако, учитывая, что они работают почти каждый день, есть дефицит антибалистических ракет.

Об этом во время брифинга с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном сообщил президент Владимир Зеленский.

Что сказал Зеленский о дефиците ракет

Владимир Зеленский подчеркнул, что для уничтожения целей Украина использует перехватчики, F-16, системы ПВО Patriot, Iris-T, NASAMS.

Сейчас смотрят

– Сегодня наши системы работают каждый день, они работают очень хорошо – 90% целей уничтожается. Однако есть большой дефицит с антибалистическими ракетами, – заявил он.

Украинский лидер отметил, что во время российских обстрелов 16 апреля F-16 и другие системы уничтожили все крылатые ракеты и более 600 дронов.

– Нидерланды уже нам помогли не раз с этими ракетами. Но, к сожалению, мы должны об этом говорить каждый день, потому что каждый день у нас есть такие атаки баллистики, – подытожил глава государства.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.