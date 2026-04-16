ПВО уничтожает 90% целей, но не хватает ракет против баллистики – Зеленский
- Украинская ПВО уничтожает около 90% воздушных целей, включая ракеты и дрона.
- В то же время существует острый дефицит антибалистических ракет для перехвата баллистики.
Системы противовоздушной обороны (ПВО) в Украине по состоянию на данный момент уничтожают 90% целей. Однако, учитывая, что они работают почти каждый день, есть дефицит антибалистических ракет.
Об этом во время брифинга с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном сообщил президент Владимир Зеленский.
Что сказал Зеленский о дефиците ракет
Владимир Зеленский подчеркнул, что для уничтожения целей Украина использует перехватчики, F-16, системы ПВО Patriot, Iris-T, NASAMS.
– Сегодня наши системы работают каждый день, они работают очень хорошо – 90% целей уничтожается. Однако есть большой дефицит с антибалистическими ракетами, – заявил он.
Украинский лидер отметил, что во время российских обстрелов 16 апреля F-16 и другие системы уничтожили все крылатые ракеты и более 600 дронов.
– Нидерланды уже нам помогли не раз с этими ракетами. Но, к сожалению, мы должны об этом говорить каждый день, потому что каждый день у нас есть такие атаки баллистики, – подытожил глава государства.
