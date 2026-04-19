Орбан украл: Зеленский обсудит с Мадьяром возвращение денег Ощадбанка
Украина намерена вернуть средства государственного Ощадбанка, которые были задержаны в Венгрии, и планирует обсудить этот вопрос с Петером Мадьяром, лидером партии Тиса, которая победила на выборах.
Об этом заявил в интервью президент Владимир Зеленский.
Разговор с Мадьяром о возвращении денег Ощадбанка
— Деньги хотели бы вернуть, будем говорить с Мадьяром. Эти деньги Орбан украл, – сказал президент.
Напомним, 5 марта в Венгрии во время так называемой спецоперации Центра борьбы с терроризмом (TEK) на автозаправочной станции на автомагистрали М5 были задержаны два украинских инкассаторских автомобиля.
Они перевозили $40 млн, €35 млн и 9 кг золота. Также были задержаны семь инкассаторов, которых затем освободили и переправили в Украину.
Зеленский назвал задержание инкассаторского конвоя Ощадбанка в Венгрии актом бандитизма.
9 марта в МИД Украины был вызван посол Венгрии в Украине Антал Гейзер. Ему выразили решительный протест из-за захвата заложников и ценностей.
12 марта стало известно, что инкассаторские автомобили Ощадбанка, которые были незаконно задержаны в Венгрии, переданы представителям банка и украинским дипломатам.
Однако средства и ценности в размере $40 млн, €35 млн и 9 кг банковского золота остаются незаконно задержанными на территории Венгрии.