Орбан вкрав: Зеленський обговорить із Мадяром повернення грошей Ощадбанку
Україна має намір повернути кошти державного Ощадбанку, які були затримані в Угорщині, і планує обговорити це питання з Петером Мадяром, лідером партії Тиса, що перемогла на виборах.
Про це заявив в інтерв’ю президент Володимир Зеленський.
Розмова з Мадяром про повернення грошей Ощадбанку
– Гроші хотіли би повернути, будемо говорити з Мадяром. Ці гроші Орбан вкрав, – сказав президент.
Нагадаємо, 5 березня в Угорщині під час так званої спецоперації Центру боротьби з тероризмом (TEK) на автозаправній станції на автомагістралі М5 було затримано два українські інкасаторські автомобілі.
Вони перевозили $40 млн, €35 млн та 9 кг золота. Також було затримано сімох інкасаторів, яких згодом звільнили та переправили до України.
Зеленський назвав затримання інкасаційного конвою Ощадбанку в Угорщині актом бандитизму.
9 березня до МЗС України було викликано посла Угорщини в Україні Антала Гейзера. Йому висловили рішучий протест через захоплення заручників і цінностей.
12 березня стало відомо, що інкасаторські автомобілі Ощадбанку, які були незаконно затримані в Угорщині, передано представникам банку та українським дипломатам.
Однак кошти та цінності в розмірі $40 млн, €35 млн та 9 кг банківського золота залишаються незаконно затриманими на території Угорщини.