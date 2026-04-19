Україна має намір повернути кошти державного Ощадбанку, які були затримані в Угорщині, і планує обговорити це питання з Петером Мадяром, лідером партії Тиса, що перемогла на виборах.

Про це заявив в інтерв’ю президент Володимир Зеленський.

Розмова з Мадяром про повернення грошей Ощадбанку

– Гроші хотіли би повернути, будемо говорити з Мадяром. Ці гроші Орбан вкрав, – сказав президент.

Нагадаємо, 5 березня в Угорщині під час так званої спецоперації Центру боротьби з тероризмом (TEK) на автозаправній станції на автомагістралі М5 було затримано два українські інкасаторські автомобілі.

Вони перевозили $40 млн, €35 млн та 9 кг золота. Також було затримано сімох інкасаторів, яких згодом звільнили та переправили до України.

Зеленський назвав затримання інкасаційного конвою Ощадбанку в Угорщині актом бандитизму.

9 березня до МЗС України було викликано посла Угорщини в Україні Антала Гейзера. Йому висловили рішучий протест через захоплення заручників і цінностей.

12 березня стало відомо, що інкасаторські автомобілі Ощадбанку, які були незаконно затримані в Угорщині, передано представникам банку та українським дипломатам.

Однак кошти та цінності в розмірі $40 млн, €35 млн та 9 кг банківського золота залишаються незаконно затриманими на території Угорщини.

