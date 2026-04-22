Санкції ЄС проти Ірану: заява Каллас

За словами Каї Каллас, країни Європейського Союзу вирішили розширити санкційний режим проти Ірану у відповідь на загрози свободі судноплавства та можливі спроби блокування Ормузької протоки.

Вона зазначила, що, на думку міністрів закордонних справ країн ЄС, попри ситуацію навколо Ірану, свобода судноплавства є незмінним принципом і не може ставитися під сумнів.

У разі спроб блокування Ормузької протоки до відповідальних осіб застосовуватимуть санкційні заходи.

— Щоденні розвороти на 180 градусів – то питання про відкриття, то про закриття Ормузької протоки – це нерозсудливість. Транзит протокою має залишатися безкоштовним. Європа відіграє свою роль у відновленні вільного потоку енергоносіїв і торгівлі, щойно дозволять умови, – наголосила Каллас.

За її словами, в ЄС вже діє широкий санкційний режим проти Ірану, однак тепер його планують розширити, зарахувавши осіб, відповідальних за дії, що загрожують безпеці міжнародного морського транспорту та торгівлі.

Нагадаємо, що напередодні Кая Каллас висловлювала сподівання, що найближчим часом вдасться розблокувати нові санкції проти Росії, які раніше гальмувалися через позицію Угорщини.

Також вона оголосила про ініціативу Європейського Союзу щодо обмеження в’їзду в ЄС для громадян РФ, які брали участь у війні проти України.

Кая Каллас зазначила, що відповідні пропозиції вже опрацьовуються та будуть винесені на розгляд найближчим часом. Ініціативу підтримала Україна, назвавши її своєчасною та справедливою.

