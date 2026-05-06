Сполучені Штати завершили операцію Епічна лють проти Ірану, досягнувши поставлених цілей, і перейшли до оборонної місії проєкт Свобода.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо під час брифінгу в Білому домі.

За словами Марко Рубіо, наступальну операцію Епічна лють, яку США розпочали у лютому, завершено.

— Операцію завершено… Ми досягли цілей цієї операції, — заявив він.

Після цього американська сторона перейшла до іншого етапу — оборонної операції проєкт Свобода.

Рубіо наголосив, що вона не передбачає наступальних дій.

— Обстрілів немає, якщо в нас не стріляють першими. Ми не атакуємо їх. Але якщо вони атакують нас — потрібно відповідати, — сказав держсекретар.

Він також зазначив, що США отримали запити від багатьох країн щодо допомоги у відновленні судноплавства в Ормузькій протоці.

Окремо Рубіо наголоив, що Вашингтон надає перевагу дипломатичному врегулюванню. За його словами, переговори з Іраном ведуть спецпредставники Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Що відомо про проєкт Свобода

Проєкт Свобода запустили для забезпечення безпечного проходу торгових суден через Ормузьку протоку, яка залишалася заблокованою через дії Ірану.

Перші кораблі під американським супроводом почали проходити протоку вже на початку травня.

За даними міжнародних структур, у регіоні залишаються заблокованими близько 2 тис. суден із десятками тисяч моряків на борту.

Однак згодом президент Дональд Трамп оголосив про тимчасове призупинення цієї операції.

За його словами, рішення ухвалили після звернень низки країн, зокрема Пакистану, а також з огляду на прогрес у переговорах з Іраном.

Він також наголосив, що США досягли “значного військового успіху” під час кампанії проти Ірану.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп оголосив про старт масштабної військової кампанії проти Ірану 28 лютого 2026 року.

За його словами, дії Тегерана становили безпосередню небезпеку для американських військових баз за кордоном і партнерів США.

Трамп також наголошував, що Іран не відмовився від своїх ядерних амбіцій, попри попередні удари, тому Вашингтон вирішив перейти до активних дій.

Однією з ключових цілей операції Епічна лють він називав знищення ракетної інфраструктури Ірану.

Джерело : Суспільне, CNN

