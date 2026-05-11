Европейский Союз готовится выделить Украине первые средства в рамках масштабной кредитной программы на €90 млрд.

Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Во время общения с журналистами перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам Марта Кос сообщила, что первый транш Украина может получить уже на следующей неделе.

— Я надеюсь, что на следующей неделе мы сможем выплатить первые средства, — сказала Марта Кос.

Напомним, что кредитная программа ЕС объемом €90 млрд была утверждена в апреле 2026 года, вскоре после восстановления нефтепровода Дружба.

Это было одним из условий получения кредита от ЕС.

Ожидается, что эти средства покроют значительную часть финансовых потребностей Украины на ближайшие два года. В частности, деньги планируют направить на поддержку оборонного сектора, стабильность экономики и критические государственные расходы.

Ранее стало известно, что Великобритания также планирует присоединиться к кредитной инициативе Европейского Союза.

Премьер-министр Кир Стармер заявлял о готовности сотрудничать с ЕС для обеспечения Украины необходимым военным оборудованием и финансовой поддержкой.

В британском правительстве отмечали, что новая кредитная программа также откроет дополнительные возможности для бизнеса, который будет работать над обеспечением потребностей Украины.

Источник : Європейська правда

