Європейський Союз готується виділити Україні перші кошти в межах масштабної кредитної програми на €90 млрд.

Про це повідомила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах.

Перші кошти від ЄС у межах кредиту у €90 млрд

Під час спілкування з журналістами перед засіданням Ради ЄС у закордонних справах Марта Кос повідомила, що перший транш Україна може отримати вже наступного тижня.

Зараз дивляться

— Я сподіваюся, що наступного тижня ми зможемо виплатити перші кошти, — сказала Марта Кос.

Нагадаємо, що кредитна програма ЄС обсягом €90 млрд була затверджена у квітні 2026 року, невдовзі після відновлення нафтопроводу Дружба.

Це було однією з умов отримання кредиту від ЄС.

Очікується, що ці кошти покриють значну частину фінансових потреб України на найближчі два роки. Зокрема, гроші планують спрямувати на підтримку оборонного сектору, стабільність економіки та критичні державні витрати.

Раніше стало відомо, що Велика Британія також планує долучитися до кредитної ініціативи Європейського Союзу.

Прем’єр-міністр Кір Стармер заявляв про готовність співпрацювати з ЄС для забезпечення України необхідним військовим обладнанням та фінансовою підтримкою.

У британському уряді зазначали, що нова кредитна програма також відкриє додаткові можливості для бізнесу, який працюватиме над забезпеченням потреб України.

Джерело : Європейська правда

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.