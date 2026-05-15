Китайський лідер Сі Цзіньпін пообіцяв надіслати насіння троянд президенту США Дональду Трампу після того, як вони близько 10 хвилин гуляли садами Чжуннаньхаю.

Про це пише Sky news.

– Це найкрасивіші троянди, які будь-хто коли-небудь бачив, – сказав Трамп під час екскурсії.

Він запитав Сі Цзіньпіна, чи “міг би він дістати троянди для розарію” у Білому домі.

Трамп додав, що “ніколи не бачив таких великих троянд”.

Минулого року президент США наказав оновити Рожевий сад Білого дому – замінити газон на простір із патіо, схожий на той, що є в його клубі Мар-а-Лаго у Флориді.

Він додав, що хотів би там бачити більше троянд.

Нещодавно Трамп скаржився, що в саду Білого дому “не надто багато троянд”.

Нагадаємо, вчора у Пекіні відбулися переговори між Сі Цзіньпіном і Дональдом Трампом.

Під час розмови лідери зазначили необхідність встановлення конструктивних і стабільних відносин між країнами.

При цьому китайський лідер попередив Трампа про ризики конфлікту через ситуацію навколо Тайваню.

14 травня також відбулася вечеря між Сі Цзіньпіном і Дональдом Трампом. До столу були подані делікатеси китайської кухні, адоптовані до кулінарних уподобань президента США.

Трамп прибув до Китаю 13 травня.

