Российские суда, которые могут нарушать международные нормы мореходства, разрешили брать на абордаж военно-морским силам государств-членов ЕС.

Однако Украина уже давно ожидает более решительных действий в этом направлении, поскольку “теневой флот” РФ продолжает пользоваться морскими маршрутами для экспорта нефти еще с 2023 года.

Об этом сообщил советник президента по санкционной политике Владислав Власюк.

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Власюк подчеркнул, что операция IRINI впервые была применена против “теневого флота” в 2026 году. 1 июня инспекционная группа уже поднималась на борт танкера MV Oneiroi в международных водах Средиземного моря. Судно находится под санкциями ЕС и Украины, а основанием послужили подозрения в использовании ложного флага и возможных связях с транспортировкой российской нефти.

Советник президента рассказал, что хотя IRINI работала активно, до последнего времени она преимущественно ограничивалась наблюдением, радиопроверками и инспекциями с согласия капитанов.

– Переход к физическим проверкам в рискованных случаях является логичным усилением инструментария, но все еще запоздалым относительно масштабов проблемы, – подытожил он.

Также, по его мнению, остается нерешенной проблема транспортировки российской нефти через северные морские маршруты ЕС. Речь идет о тех путях, которые идут от Финского залива и Балтийского моря через Датские проливы к Северному морю.

– Несмотря на усилия отдельных государств, в частности Швеции, которая с начала года задержала уже четыре судна, а одно из них даже может быть передано Украине, этот путь продолжает активно использоваться Россией для экспорта нефти и финансирования своей военной машины. Украина поддерживает усиление практических мер и рассчитывает на дальнейшее расширение ограничений морских перевозок российской нефти и нефтепродуктов в рамках ЕС, – призвал советник.

Напомним, иностранные СМИ обращают внимание на то, что значительная часть нефтяных танкеров, работающих в составе “теневого флота” для обхода международных санкций, нуждается в немедленном выводе из эксплуатации. Подавляющее большинство судов этого флота принадлежит России.

Из-за их износа и недостаточного технического обслуживания мир может столкнуться с масштабной экологической катастрофой.

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