В России сформировали новую дивизию противовоздушной обороны для прикрытия Москвы, в состав которой вошел полк с комплексами С-500 Прометей.

Об этом сообщает Defense Express.

Система ПВО в Москве: что известно

Издание отмечает, что Москва остается единственным регионом России, который имеет отдельную многоуровневую систему противоракетной обороны, способную работать против баллистических целей.

Сейчас смотрят

Система начала формироваться еще во времена СССР: сначала на базе комплекса А-35, а впоследствии была модернизирована до версии А-135 Амур, которая находится на вооружении и сейчас.

Ключевым элементом комплекса считается радиолокационная станция Дон-2Н вблизи Москвы, которая обеспечивает обнаружение и сопровождение целей.

По данным открытых источников, система использует несколько типов противоракет для дальнего и ближнего перехвата.

Особенностью А-135 является то, что часть перехватчиков исторически оснащалась ядерными боевыми частями — такой подход должен был компенсировать ограниченную точность перехвата баллистических целей.

Параллельно в России продолжается разработка более новой системы А-235, в рамках которой с 2014 года фиксировали испытания ракеты Нудоль.

Кроме того, по данным журналистов, штаб новой дивизии ПВО разместили в населенном пункте Павшино Московской области.

Там же, как утверждается, дислоцирован зенитно-ракетный полк, оснащенный комплексами С-500 Прометей.

ПВО Москвы к полномасштабному вторжению: что известно

В материале отмечается, что до начала полномасштабного вторжения РФ система противовоздушной и противоракетной обороны Москвы базировалась преимущественно на силах 1 армии ПВО и ПРО.

В ее состав входили:

4 дивизия ПВО со штабом в Долгопрудном;

5 дивизия ПВО со штабом в Петровском;

9 дивизия противоракетной обороны со штабом в Софрино.

Также до 2022 года был сформирован 799-й зенитно-ракетный полк мобильного резерва, оснащенный комплексами Панцирь.

В 2023 году его реорганизовали в 99-ю бригаду мобильного резерва ПВО.

Кроме того, по данным журналистов, в составе системы обороны Москвы также могла быть создана 64 зенитно-ракетная бригада особого назначения, однако информации о ее оснащении пока нет.

Сейчас вокруг Москвы уже используют значительное количество систем ПВО, включая С-300, С-400 и Панцирь.

Тема противовоздушной обороны вокруг Москвы стала особенно актуальна после недавних атак беспилотников по российской столице и критической инфраструктуре.

В частности, после атаки украинских дронов 17 мая Московский нефтеперерабатывающий завод временно приостановил переработку нефти.

По информации собеседников Reuters, удар не привел к критическим повреждениям оборудования, однако работу предприятия остановили для минимизации рисков.

В тот же день в результате атаки беспилотников на Москву сообщали о масштабном пожаре. Тогда российские паблики писали о возгорании складских помещений на площади около 300 кв. метров.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.