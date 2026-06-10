В Москве развернули новую дивизию ПВО с С-500 — детали расследования
- В РФ сообщили о создании новой дивизии ПВО для защиты Москвы.
- В ее состав, вошел полк с комплексами С-500 Прометей.
- Москва остается единственным регионом РФ с отдельной системой ПРО А-135 Амур.
В России сформировали новую дивизию противовоздушной обороны для прикрытия Москвы, в состав которой вошел полк с комплексами С-500 Прометей.
Об этом сообщает Defense Express.
Система ПВО в Москве: что известно
Издание отмечает, что Москва остается единственным регионом России, который имеет отдельную многоуровневую систему противоракетной обороны, способную работать против баллистических целей.
Система начала формироваться еще во времена СССР: сначала на базе комплекса А-35, а впоследствии была модернизирована до версии А-135 Амур, которая находится на вооружении и сейчас.
Ключевым элементом комплекса считается радиолокационная станция Дон-2Н вблизи Москвы, которая обеспечивает обнаружение и сопровождение целей.
По данным открытых источников, система использует несколько типов противоракет для дальнего и ближнего перехвата.
Особенностью А-135 является то, что часть перехватчиков исторически оснащалась ядерными боевыми частями — такой подход должен был компенсировать ограниченную точность перехвата баллистических целей.
Параллельно в России продолжается разработка более новой системы А-235, в рамках которой с 2014 года фиксировали испытания ракеты Нудоль.
Кроме того, по данным журналистов, штаб новой дивизии ПВО разместили в населенном пункте Павшино Московской области.
Там же, как утверждается, дислоцирован зенитно-ракетный полк, оснащенный комплексами С-500 Прометей.
ПВО Москвы к полномасштабному вторжению: что известно
В материале отмечается, что до начала полномасштабного вторжения РФ система противовоздушной и противоракетной обороны Москвы базировалась преимущественно на силах 1 армии ПВО и ПРО.
В ее состав входили:
- 4 дивизия ПВО со штабом в Долгопрудном;
- 5 дивизия ПВО со штабом в Петровском;
- 9 дивизия противоракетной обороны со штабом в Софрино.
Также до 2022 года был сформирован 799-й зенитно-ракетный полк мобильного резерва, оснащенный комплексами Панцирь.
В 2023 году его реорганизовали в 99-ю бригаду мобильного резерва ПВО.
Кроме того, по данным журналистов, в составе системы обороны Москвы также могла быть создана 64 зенитно-ракетная бригада особого назначения, однако информации о ее оснащении пока нет.
Сейчас вокруг Москвы уже используют значительное количество систем ПВО, включая С-300, С-400 и Панцирь.
Тема противовоздушной обороны вокруг Москвы стала особенно актуальна после недавних атак беспилотников по российской столице и критической инфраструктуре.
В частности, после атаки украинских дронов 17 мая Московский нефтеперерабатывающий завод временно приостановил переработку нефти.
По информации собеседников Reuters, удар не привел к критическим повреждениям оборудования, однако работу предприятия остановили для минимизации рисков.
В тот же день в результате атаки беспилотников на Москву сообщали о масштабном пожаре. Тогда российские паблики писали о возгорании складских помещений на площади около 300 кв. метров.