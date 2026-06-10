У Росії сформували нову дивізію протиповітряної оборони для прикриття Москви, до складу якої увійшов полк із комплексами С-500 Прометей.

Однак це не вберегло Москву від атаки українських дронів наприкінці травня.

Про це повідомляє Defense Express.

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Система ППО у Москві: що відомо

Видання зазначає, що Москва залишається єдиним регіоном Росії, який має окрему багаторівневу систему протиракетної оборони, здатну працювати проти балістичних цілей.

Система почала формуватися ще за часів СРСР: спочатку на базі комплексу А-35, а згодом була модернізована до версії А-135 Амур, яка перебуває на озброєнні й нині.

Ключовим елементом комплексу вважається радіолокаційна станція Дон-2Н поблизу Москви, яка забезпечує виявлення та супровід цілей.

За даними відкритих джерел, система використовує кілька типів протиракет для дальнього та ближнього перехоплення.

Особливістю А-135 є те, що частина перехоплювачів історично оснащувалася ядерними бойовими частинами — такий підхід мав компенсувати обмежену точність перехоплення балістичних цілей.

Паралельно в Росії триває розробка новішої системи А-235, у межах якої з 2014 року фіксували випробування ракети Нудоль.

Крім того, за даними журналістів, штаб нової дивізії ППО розмістили у населеному пункті Павшино Московської області.

Там же, як стверджується, дислокований зенітно-ракетний полк, оснащений комплексами С-500 Прометей.

ППО Москви до повномасштабного вторгнення: що відомо

У матеріалі зазначається, що до початку повномасштабного вторгнення РФ система протиповітряної та протиракетної оборони Москви базувалася переважно на силах 1 армії ППО та ПРО.

До її складу входили:

4 дивізія ППО зі штабом у Долгопрудному;

5 дивізія ППО зі штабом у Петровському;

9 дивізія протиракетної оборони зі штабом у Софріно.

Також до 2022 року було сформовано 799-й зенітно-ракетний полк мобільного резерву, оснащений комплексами Панцир.

У 2023 році його реорганізували у 99-ту бригаду мобільного резерву ППО.

Крім того, за даними журналістів, у складі системи оборони Москви також могла бути створена 64 зенітно-ракетна бригада особливого призначення, однак інформації про її оснащення наразі немає.

Наразі навколо Москви вже використовують значну кількість систем ППО, включно із С-300, С-400 та Панцир.

Тема протиповітряної оборони навколо Москви стала особливо актуальна після нещодавніх атак безпілотників по російській столиці та критичній інфраструктурі.

Зокрема, після атаки українських дронів 17 травня Московський нафтопереробний завод тимчасово призупинив переробку нафти.

За інформацією співрозмовників Reuters, удар не призвів до критичних пошкоджень обладнання, однак роботу підприємства зупинили для мінімізації ризиків.

У той же день унаслідок атаки безпілотників на Москву повідомляли про масштабну пожежу. Тоді російські пабліки писали про загоряння складських приміщень на площі близько 300 кв. метрів.

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