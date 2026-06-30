Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что историческая политика Украины может повлиять на ее путь ко вступлению в Европейский Союз.

Об этом он сказал в эфире программы Gość Wydarzeń на телеканале Polsat News, комментируя польско-украинские исторические споры.

Вступление Украины в ЕС

По словам польского чиновника, оценка личности Степана Бандеры и деятельность ОУН-УПА остается одним из самых чувствительных моментов в отношениях между странами.

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– С Бандерой Украина не вступит в Европейский Союз. Мы не должны помещать в пантеон тех, кто разрушает европейское сотрудничество, — сказал Косиняк-Камыш.

Он также заявил, что Польша самостоятельно будет определять свою позицию относительно возможного вступления других государств в ЕС.

– Никто не будет указывать нам, как голосовать за вступление той или иной страны в Европейский Союз, – подчеркнул глава польского Минобороны.

Косиняк-Камыш также согласился с ведущим в том, что в Украине якобы есть политические силы, которые не заинтересованы во вступлении страны в Евросоюз. В то же время евроинтеграция Украины остается одним из ключевых направлений внешней политики Киева.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить Владимира Зеленского высшей польской государственной награды — ордена Белого Орла.

На следующий день Зеленский отправил орден по почте.

Решению Владимира Зеленского вернуть по почте орден Белого Орла предшествовали закулисные попытки украинских чиновников урегулировать конфликт с канцелярией Кароля Навроцкого.

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