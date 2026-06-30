Віцепрем’єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що історична політика України може впливати на її шлях до вступу в Європейський Союз.

Про це він сказав в ефірі програми Gość Wydarzeń на телеканалі Polsat News, коментуючи польсько-українські історичні суперечки.

Вступ України до ЄС

За словами польського посадовця, оцінка постаті Степана Бандери та діяльність ОУН-УПА залишається одним із найчутливіших моментів у відносинах між країнами.

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– З Бандерою Україна не вступить до Європейського Союзу. Ми не повинні розміщувати в пантеоні тих, хто руйнує європейську співпрацю, — сказав Косиняк-Камиш.

Він також заявив, що Польща самостійно визначатиме свою позицію щодо можливого вступу інших держав до ЄС.

– Ніхто не буде вказувати нам, як голосувати за вступ тієї чи іншої країни до Європейського Союзу, – наголосив глава польського Міноборони.

Косиняк-Камиш також погодився з ведучим, що в Україні нібито є політичні сили, які не зацікавлені у вступі країни до Євросоюзу. Водночас євроінтеграція України залишається одним із ключових напрямів зовнішньої політики Києва.

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Володимира Зеленського найвищої польської державної нагороди – ордена Білого Орла.

Наступного дня Зеленський відправив орден поштою.

Рішенню Володимира Зеленського повернути поштою орден Білого Орла передували закулісні спроби українських посадовців врегулювати конфлікт із канцелярією Кароля Навроцького.

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