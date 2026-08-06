Після чергових масованих російських атак Північноатлантичний блок разом із союзниками працює над подальшим забезпеченням України засобами протиповітряної оборони.

Про це генсек НАТО Марк Рютте написав у соцмережі X після розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

НАТО працює над новими постачаннями для ППО України

За словами генсека НАТО, під час розмови із Володимиром Зеленським він обговорив останні російські масовані удари ракетами та безпілотниками по українських містах.

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— Поговорив із Володимиром Зеленським про останні жахливі російські ракетні та безпілотні удари по містах України. Я обговорюю з союзниками, як ми можемо й надалі забезпечувати Україну засобами протиповітряної оборони, які їй терміново потрібні, – заявив Рютте.

Заява Марка Рютте пролунала після масованої російської атаки на Україну 5 серпня. Тоді Росія випустила по Україні 28 ракет, серед яких 24 балістичні, а також 115 ударних безпілотників.

За даними Повітряних сил ЗСУ, сили ППО змогли знищити 98 дронів, однак жодну з 28 ракет перехопити не вдалося. Основним напрямком удару стала Київська область.

Напередодні президент Володимир Зеленський також заявив, що в першому півріччі 2026 року Україна отримала від партнерів утричі менше ракет для систем ППО, ніж за аналогічний період торік.

За його словами, необхідні ракети у союзників є, однак для їхнього передання потрібні відповідні політичні рішення.

Президент також припустив, що скорочення постачань може бути одним із елементів політичного тиску на Україну.

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