Підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій ЗСУ втретє атакували Омський нафтопереробний завод на території Російської Федерації. Безпілотники подолали майже 3 тис. км та успішно уразили цілі на найбільшому російському НПЗ.

Про результативну операцію 11 листопада повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Дрони ССО втретє уразили Омський НПЗ

За даними військових, для ураження цілей підрозділам Deep Strike ССО довелося подолати відстань у майже 3 тис. км. Саме підприємство розташоване майже за 2,5 тис. км від державного кордону України. Омський НПЗ став найвіддаленішим російським нафтопереробним заводом, до якого діставалися українські безпілотники.

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Омський нафтопереробний завод є найбільшим НПЗ на території Росії та входить до структури компанії Газпром нефть. Потужності підприємства дозволяють переробляти понад 21 млн тонн нафти на рік.

На заводі виготовляють бензин, дизельне та авіаційне пальне, а також продукцію нафтохімії.

Це вже третя успішна атака на Омський НПЗ у Росії. Перший удар відбувся 6 липня: тоді внаслідок влучань завод повністю зупинив переробку нафти та був виведений у ремонт.

Вдруге підприємство атакували 8 жовтня, а третє ураження зафіксували 11 листопада.

У ССО наголосили, що українські сили продовжать повертати Росії розпочату нею війну проти України, незалежно від того, наскільки глибоко в тилу ворог намагається сховати свої об’єкти.

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