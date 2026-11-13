Зеленский рассказал, в каких странах могут пройти следующие мирные переговорыДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- На пресс-конференции в Дублине президент Владимир Зеленский заявил, что следующий раунд переговоров может состояться как в ОАЭ, так и в Швейцарии.
- По его словам, окончательный выбор локации зависит от переговорных команд.
Следующий раунд мирных переговоров может состояться как в Соединенных Арабских Эмиратах, так и в Швейцарии. Киев открыт к обеим площадкам и призывает переговорные команды не затягивать процесс.
О возможных локациях для дальнейших встреч президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции в Дублине.
Зеленский о странах, где могут пройти переговоры
По словам президента, окончательный выбор места проведения будет зависеть от договоренностей между командами, однако Украина заинтересована в максимальном ускорении переговорного процесса.
– Могут быть и в Эмиратах, и в Швейцарии. Вы знаете, это уже зависит от команд. То есть мы открыты. Мой сигнал был очень прост: давайте побыстрее, если можно. Сейчас была встреча, давайте дальше, – подчеркнул Зеленский.
12 ноября специальные посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Кремль, где провели переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.
По итогам встречи американские представители пообещали передать детали разговора Владимиру Зеленскому, тогда как Путин в очередной раз озвучил ряд ультимативных требований по Украине.
Кроме того, 11 ноября Зеленский анонсировал новый обмен военнопленными между Украиной и Россией, подтвердив, что соответствующей договоренности удалось достичь на переговорах в Абу-Даби.