Следующий раунд мирных переговоров может состояться как в Соединенных Арабских Эмиратах, так и в Швейцарии. Киев открыт к обеим площадкам и призывает переговорные команды не затягивать процесс.

О возможных локациях для дальнейших встреч президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции в Дублине.

Зеленский о странах, где могут пройти переговоры

По словам президента, окончательный выбор места проведения будет зависеть от договоренностей между командами, однако Украина заинтересована в максимальном ускорении переговорного процесса.

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– Могут быть и в Эмиратах, и в Швейцарии. Вы знаете, это уже зависит от команд. То есть мы открыты. Мой сигнал был очень прост: давайте побыстрее, если можно. Сейчас была встреча, давайте дальше, – подчеркнул Зеленский.

12 ноября специальные посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Кремль, где провели переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

По итогам встречи американские представители пообещали передать детали разговора Владимиру Зеленскому, тогда как Путин в очередной раз озвучил ряд ультимативных требований по Украине.

Кроме того, 11 ноября Зеленский анонсировал новый обмен военнопленными между Украиной и Россией, подтвердив, что соответствующей договоренности удалось достичь на переговорах в Абу-Даби.

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