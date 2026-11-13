Наступний раунд мирних перемовин може відбутися як в Об’єднаних Арабських Еміратах, так і у Швейцарії. Київ відкритий до обох майданчиків і закликає переговорні команди не затягувати процес.

Про можливі локації для подальших зустрічей президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції у Дубліні.

Зеленський про країни, де можуть пройти перемовини

За словами президента, остаточний вибір місця проведення залежатиме від домовленостей між командами, однак Україна зацікавлена у максимальному прискоренні переговорного процесу.

Зараз дивляться

— Можуть бути і в Еміратах, і в Швейцарії. Ви знаєте, це залежить вже від команд. Тобто ми відкриті. Мій сигнал був дуже простий: давайте швидше, якщо можна. Зараз була зустріч, давайте далі, — наголосив Зеленський.

12 листопада спеціальні посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідали Кремль, де провели переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

За підсумками зустрічі американські представники пообіцяли передати деталі розмови Володимиру Зеленському, тоді як Путін укотре озвучив низку ультимативних вимог щодо України.

Крім цього, 11 листопада Зеленський анонсував новий обмін військовополоненими між Україною та Росією, підтвердивши, що відповідної домовленості вдалося досягнути на переговорах в Абу-Дабі.

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