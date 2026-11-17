Силы обороны нанесли удары по военным объектам врага в Брянской области РФ, на временно оккупированной территории Крыма и в Краснодарском крае.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ во вторник, 17 ноября.

ВСУ поразили военные объекты врага в РФ и на ВОТ Украины

Согласно сообщению, 16 ноября и в ночь на 17 ноября подразделения Сил обороны поразили десять российских средств радиолокационной разведки и радиоэлектронной борьбы.

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— Подразделения Сил обороны Украины устроили настоящую охоту на “глаза” и “уши” армии РФ, — говорится в сообщении.

Удары нанесли по военным объектам в Брянской области РФ, на временно оккупированной территории Крыма и в Краснодарском крае.

Наибольшие потери российские войска понесли в Брянской области. Там украинские подразделения поразили шесть радиолокационных станций малой дальности, предназначенных для обнаружения украинских беспилотников и координации работы российской противовоздушной обороны на приграничье.

В этом регионе под удар также попали две станции радиоэлектронной борьбы тактического уровня, которые использовались для подавления связи и навигации украинских БпЛА.

Еще две станции РЭБ Силы обороны поразили на юге. Одна из них расположена вблизи Яковенкового на временно оккупированной территории Крыма, другая — неподалеку от Приазовского в Краснодарском крае РФ.

В Генштабе подчеркнули, что уничтожение этих объектов ослабляет возможности российской армии обнаруживать и подавлять украинские беспилотники.

— Десять средств разведки и радиоэлектронной борьбы всего за одни сутки — это новые “слепые пятна” в российской обороне. Без радаров противник позже видит украинские дроны, а без РЭБ не может их глушить. Следовательно, следующие удары Сил обороны станут точнее и будут легче достигать целей, — подчеркнули в Генштабе.

Напомним, в октябре Силы обороны Украины поразили российскую пусковую установку комплекса Искандер-М на территории Курской области РФ.

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