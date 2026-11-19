Дроны ВСУ поразили более 2 млн целей врага с начала 2026 года – МинобороныДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- С начала 2026 года Силы обороны поразили более 2 млн целей россиян с помощью беспилотников.
- Все поражения зафиксированы в системе DELTA и верифицированы специалистами Brave1.
С начала 2026 года подразделения Сил обороны поразили более 2 млн целей российских оккупантов с помощью беспилотников. Были ликвидированы или тяжело ранены более 320 тыс. российских военнослужащих.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины в четверг, 19 ноября.
Потери врага от ударов украинских дронов в 2026 году
Все поражения зафиксированы в боевой системе DELTA и верифицированы специалистами Brave1.
По данным Минобороны, количество пораженных с помощью БпЛА вражеских целей растет почти каждый месяц.
Количество пораженных целей противника по месяцам в 2026 году:
- январь – 105,8 тыс.
- февраль – 105,3 тыс.
- март – 157,2 тыс.
- апрель – 160,73 тыс.
- май – 181,128 тыс.
- июнь – 200,22 тыс.
- июль – 226,37 тыс.
- август – 252,46 тыс.
- сентябрь – 255,93 тыс.
- октябрь – 257,264 тыс.
- 1–17 ноября – 97,69 тыс.
— Самым результативным месяцем для подразделений беспилотных систем стал октябрь, когда было верифицировано более 257 тыс. поражений. Это почти в 2,5 раза больше, чем в январе, – подчеркнули в Минобороны.
Какие цели россиян поражают украинские дроны
Силы обороны используют беспилотники для поражения живой силы врага, техники, вооружения и объектов, обеспечивающих ведение боевых действий.
Также среди целей – российские средства противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и разведки, большие и малые беспилотники, автомобили, мотоциклы и бронетехника.
Украинские дроны поражают катера и лодки, наземные роботизированные комплексы, командные пункты, склады и телекоммуникационное оборудование.
Напомним, утром 19 ноября беспилотники атаковали объекты нефтяной инфраструктуры вблизи города Альметьевск в российском Татарстане.
Альметьевск расположен в 1,3 тыс. км от границы Украины. Под удар попали нефтяные резервуары, а вблизи стратегической нефтеперекачивающей станции Калейкино возник пожар.