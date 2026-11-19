С начала 2026 года подразделения Сил обороны поразили более 2 млн целей российских оккупантов с помощью беспилотников. Были ликвидированы или тяжело ранены более 320 тыс. российских военнослужащих.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины в четверг, 19 ноября.

Потери врага от ударов украинских дронов в 2026 году

Все поражения зафиксированы в боевой системе DELTA и верифицированы специалистами Brave1.

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По данным Минобороны, количество пораженных с помощью БпЛА вражеских целей растет почти каждый месяц.

Количество пораженных целей противника по месяцам в 2026 году:

январь – 105,8 тыс.

февраль – 105,3 тыс.

март – 157,2 тыс.

апрель – 160,73 тыс.

май – 181,128 тыс.

июнь – 200,22 тыс.

июль – 226,37 тыс.

август – 252,46 тыс.

сентябрь – 255,93 тыс.

октябрь – 257,264 тыс.

1–17 ноября – 97,69 тыс.

— Самым результативным месяцем для подразделений беспилотных систем стал октябрь, когда было верифицировано более 257 тыс. поражений. Это почти в 2,5 раза больше, чем в январе, – подчеркнули в Минобороны.

Какие цели россиян поражают украинские дроны

Силы обороны используют беспилотники для поражения живой силы врага, техники, вооружения и объектов, обеспечивающих ведение боевых действий.

Также среди целей – российские средства противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и разведки, большие и малые беспилотники, автомобили, мотоциклы и бронетехника.

Украинские дроны поражают катера и лодки, наземные роботизированные комплексы, командные пункты, склады и телекоммуникационное оборудование.

Напомним, утром 19 ноября беспилотники атаковали объекты нефтяной инфраструктуры вблизи города Альметьевск в российском Татарстане.

Альметьевск расположен в 1,3 тыс. км от границы Украины. Под удар попали нефтяные резервуары, а вблизи стратегической нефтеперекачивающей станции Калейкино возник пожар.

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