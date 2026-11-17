Дроны СБС атаковали в Уфе один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РоссииДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Силы беспилотных систем поразили НПЗ Башнефть-Уфанефтехим в Башкортостане.
- Операцию провели операторы 1 отдельного центра беспилотных систем.
Сегодня, 17 ноября, Силы беспилотных систем ВСУ поразили нефтеперерабатывающий завод в Уфе.
Об этом сообщили в Силах беспилотных систем.
Атака на НПЗ в Уфе
Операторы 1 отдельного центра беспилотных систем поразили нефтеперерабатывающий завод Башнефть-Уфанефтехим в Уфе, Башкортостан.
Мощность предприятия составляет около 10 млн тонн нефти в год, а глубина переработки достигает 98,4%.
Завод производит высокооктановые бензины, дизельное топливо, сжиженные газы и другую продукцию нефтепереработки.
Уфимский комплекс в общей сложности объединяет три крупных завода, общая мощность которых составляет до 23,5 млн тонн в год. НПЗ в Уфе является важной частью топливной инфраструктуры России.
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