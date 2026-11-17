Сегодня, 17 ноября, Силы беспилотных систем ВСУ поразили нефтеперерабатывающий завод в Уфе.

Об этом сообщили в Силах беспилотных систем.

Атака на НПЗ в Уфе

Операторы 1 отдельного центра беспилотных систем поразили нефтеперерабатывающий завод Башнефть-Уфанефтехим в Уфе, Башкортостан.

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Мощность предприятия составляет около 10 млн тонн нефти в год, а глубина переработки достигает 98,4%.

Завод производит высокооктановые бензины, дизельное топливо, сжиженные газы и другую продукцию нефтепереработки.

Уфимский комплекс в общей сложности объединяет три крупных завода, общая мощность которых составляет до 23,5 млн тонн в год. НПЗ в Уфе является важной частью топливной инфраструктуры России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские удары уже привели к остановке более 55% нефтеперерабатывающих мощностей России.

Сегодня Силы обороны ударили по одному из крупнейших нефтехимических предприятий России – комбинату Салават, расположенному примерно в 1 300 км от Украины.

Ранее Силы обороны поразили на Ильском НПЗ установку атмосферной трубчатой ​​переработки нефти АТ-4, АТ-5, АТ-6 и комплекс производства автомобильных бензинов.

Ночью 3 ноября дроны атаковали Ярославский НПЗ. Этот завод является частью цепи поставок топлива военной авиации и технике оккупантов.

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