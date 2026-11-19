Від початку 2026 року підрозділи Сил оборони уразили понад 2 млн цілей російських окупантів за допомогою безпілотників. Було ліквідовано або важко поранено понад 320 тис. російських військових.

Про це повідомляє Міністерство оборони України у четвер, 19 листопада.

Втрати ворога від ударів українських дронів у 2026 році

Усі ураження зафіксовані в бойовій системі DELTA та верифіковані фахівцями Brave1.

Зараз дивляться

За даними Міноборони, кількість уражених за допомогою БпЛА ворожих цілей зростає майже щомісяця.

Кількість уражених цілей противника за місяцями у 2026 році:

січень – 105,8 тис.

лютий – 105,3 тис.

березень – 157,2 тис.

квітень – 160,73 тис.

травень – 181,128 тис.

червень – 200,22 тис.

липень – 226,37 тис.

серпень – 252,46 тис.

вересень – 255,93 тис.

жовтень – 257,264 тис.

1–17 листопада – 97,69 тис.

– Найрезультативнішим місяцем для підрозділів безпілотних систем є жовтень, коли було верифіковано понад 257 тис. уражень. Це майже у 2,5 раза більше, ніж у січні, – наголосили в Міноборони.

Які цілі росіян уражають українські дрони

Сили оборони використовують безпілотники для ураження живої сили ворога, техніки, озброєння та об’єктів, які забезпечують ведення бойових дій.

Також серед цілей – російські засоби протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та розвідки, великі й малі безпілотники, автомобілі, мотоцикли та бронетехніка.

Українські дрони уражають катери й човни, наземні роботизовані комплекси, командні пункти, склади та телекомунікаційне обладнання.

Нагадаємо, вранці 19 листопада безпілотники атакували об’єкти нафтової інфраструктури поблизу міста Альметьєвськ у російському Татарстані.

Альметьєвськ розташований за 1,3 тис. км від кордону України. Під удар потрапили нафтові резервуари, а поблизу стратегічної нафтоперекачувальної станції Калейкіно виникла пожежа.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.