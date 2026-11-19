Дрони ЗСУ уразили понад 2 млн цілей ворога від початку 2026 року — МіноборониДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- Від початку 2026 року Сили оборони уразили понад 2 млн цілей росіян за допомогою безпілотників.
- Усі ураження зафіксовані в системі DELTA та верифіковані фахівцями Brave1.
Від початку 2026 року підрозділи Сил оборони уразили понад 2 млн цілей російських окупантів за допомогою безпілотників. Було ліквідовано або важко поранено понад 320 тис. російських військових.
Про це повідомляє Міністерство оборони України у четвер, 19 листопада.
Втрати ворога від ударів українських дронів у 2026 році
Усі ураження зафіксовані в бойовій системі DELTA та верифіковані фахівцями Brave1.
За даними Міноборони, кількість уражених за допомогою БпЛА ворожих цілей зростає майже щомісяця.
Кількість уражених цілей противника за місяцями у 2026 році:
- січень – 105,8 тис.
- лютий – 105,3 тис.
- березень – 157,2 тис.
- квітень – 160,73 тис.
- травень – 181,128 тис.
- червень – 200,22 тис.
- липень – 226,37 тис.
- серпень – 252,46 тис.
- вересень – 255,93 тис.
- жовтень – 257,264 тис.
- 1–17 листопада – 97,69 тис.
– Найрезультативнішим місяцем для підрозділів безпілотних систем є жовтень, коли було верифіковано понад 257 тис. уражень. Це майже у 2,5 раза більше, ніж у січні, – наголосили в Міноборони.
Які цілі росіян уражають українські дрони
Сили оборони використовують безпілотники для ураження живої сили ворога, техніки, озброєння та об’єктів, які забезпечують ведення бойових дій.
Також серед цілей – російські засоби протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та розвідки, великі й малі безпілотники, автомобілі, мотоцикли та бронетехніка.
Українські дрони уражають катери й човни, наземні роботизовані комплекси, командні пункти, склади та телекомунікаційне обладнання.
Нагадаємо, вранці 19 листопада безпілотники атакували об’єкти нафтової інфраструктури поблизу міста Альметьєвськ у російському Татарстані.
Альметьєвськ розташований за 1,3 тис. км від кордону України. Під удар потрапили нафтові резервуари, а поблизу стратегічної нафтоперекачувальної станції Калейкіно виникла пожежа.