В четверг, 19 ноября, Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперекачивающей станции Калейкино, расположенной вблизи Альметьевска в Республике Татарстан, в 1000 км от линии фронта. Объект является одним из ключевых узлов нефтепровода Дружба.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в пятницу, 20 ноября.

Генштаб подтвердил поражение станции Калейкино в России

— Сердце Дружбы в дыму: в 1000 км от фронта Силы обороны поразили НПС Калейкино в Татарстане, — говорится в сообщении.

На территории НПС Калейкино-1 подтверждено поражение трех резервуаров типа РВСПА-50000. Один из них загорелся, еще два получили повреждения. Это одни из крупнейших нефтяных резервуаров, которые строят в России.

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Станция Калейкино предназначена для приема и смешивания нефти, поступающей из разных регионов РФ. После этого сырье транспортируют на нефтеперерабатывающие заводы и в систему нефтепровода Дружба.

В Генштабе отметили, что через такие объекты Кремль “превращает нефть в деньги” для финансирования войны.

Диаметр каждого резервуара РВСПА-50000 составляет около 60 метров, а его высота равна высоте шестиэтажного дома.

Такая конструкция вмещает до 50 тыс. кубометров нефти. Внутри резервуара установлен плавучий понтон, который располагается на поверхности нефти и препятствует ее испарению.

Для сооружения одного резервуара необходимы сотни тонн стали. Строительство на специальном фундаменте длится несколько месяцев. Стенки конструкции сваривают последовательно, пояс за поясом, после чего резервуар проходит испытания водой.

Восстановление такого сооружения за один день невозможно.

НПС Калейкино в Татарстане на карте

Удар по Ильскому НПЗ: последствия

Генштаб также сообщил о последствиях поражения Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, который подвергся атаке 18 ноября.

На территории предприятия уничтожен один резервуар типа РВС-5000. Еще восемь резервуаров повреждены: семь типа РВС-5000 и один РВС-1000.

Кроме резервуаров, повреждения получили участок нефтепровода, пять технических зданий и одно складское сооружение. В настоящее время масштабы нанесенного ущерба уточняются.

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