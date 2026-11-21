Воздушная тревога в Калининградской области РФ: в портовом городе Балтийск гремели взрывыДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Вечером 21 ноября в Калининградской области РФ объявили воздушную тревогу и ввели ограничения в аэропорту Храброво.
- А в Балтийске зафиксировали взрывы и работу ПВО возле базы Балтийского флота.
В субботу вечером, 21 ноября, в Калининградской области РФ объявили воздушную тревогу, в аэропорту Храброво ввели временные ограничения, а жителей предупредили о возможных перебоях с мобильным интернетом. Бессчетные взрывы раздавались там, где расположена база Балтийского флота.
Об этом сообщили губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, Telegram-каналы Astra и Exilenova+.
Взрывы в Калининграде: последствия для базы Балтийского флота
По данным канала Astra, в Калининграде раздавались сирены воздушной тревоги, а жителей призывали спуститься в безопасные места. Также абонентам поступило сообщение от мобильных операторов о том, что интернет может быть временно ограничен из соображений безопасности.
Кроме того, временные ограничения ввели в калининградском аэропорту Храброво.
В то же время Exilenova+ сообщает, что в портовом городе Балтийск Калининградской области, где базируется Балтийский флот РФ, зафиксированы многочисленные взрывы и были слышны звуки беспилотников.
По информации канала, сначала в регионе объявили воздушную тревогу, после чего местные власти заявили, что они якобы были учебными, а причиной стал ложный сигнал о воздушной цели со стороны Литвы.
Однако менее чем через час сирены включились снова, после чего жители начали сообщать о работе российской противовоздушной обороны. Вероятной целью атаки является военно-морская инфраструктура Балтийского флота РФ.
Губернатор Калининградской области РФ заявил, что система оповещения сработала в Неманском районе, заверив, что угрозы якобы нет.
– В Неманском районе сработала система оповещения Беспилотная опасность. Она отреагировала на подозрительный объект со стороны Литвы. Специалисты провели проверку, угрозы нет. В ближайшее время режим будет отменен. Прошу отнестись к этому с пониманием, – заявил он.
Недавно Силы обороны Украины поразили автомобильный мост в районе Станицы Луганской и ремонтную базу Курской области России.
В то же время в Генеральном штабе ВСУ подтвердили повреждение трех военно-транспортных самолетов РФ, среди которых есть Ил-76, в результате атаки 10 ноября.