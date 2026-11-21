В субботу вечером, 21 ноября, в Калининградской области РФ объявили воздушную тревогу, в аэропорту Храброво ввели временные ограничения, а жителей предупредили о возможных перебоях с мобильным интернетом. Бессчетные взрывы раздавались там, где расположена база Балтийского флота.

Об этом сообщили губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, Telegram-каналы Astra и Exilenova+.

Взрывы в Калининграде: последствия для базы Балтийского флота

По данным канала Astra, в Калининграде раздавались сирены воздушной тревоги, а жителей призывали спуститься в безопасные места. Также абонентам поступило сообщение от мобильных операторов о том, что интернет может быть временно ограничен из соображений безопасности.

Сейчас смотрят

Кроме того, временные ограничения ввели в калининградском аэропорту Храброво.

В то же время Exilenova+ сообщает, что в портовом городе Балтийск Калининградской области, где базируется Балтийский флот РФ, зафиксированы многочисленные взрывы и были слышны звуки беспилотников.

По информации канала, сначала в регионе объявили воздушную тревогу, после чего местные власти заявили, что они якобы были учебными, а причиной стал ложный сигнал о воздушной цели со стороны Литвы.

Однако менее чем через час сирены включились снова, после чего жители начали сообщать о работе российской противовоздушной обороны. Вероятной целью атаки является военно-морская инфраструктура Балтийского флота РФ.

Губернатор Калининградской области РФ заявил, что система оповещения сработала в Неманском районе, заверив, что угрозы якобы нет.

– В Неманском районе сработала система оповещения Беспилотная опасность. Она отреагировала на подозрительный объект со стороны Литвы. Специалисты провели проверку, угрозы нет. В ближайшее время режим будет отменен. Прошу отнестись к этому с пониманием, – заявил он.

Недавно Силы обороны Украины поразили автомобильный мост в районе Станицы Луганской и ремонтную базу Курской области России.

В то же время в Генеральном штабе ВСУ подтвердили повреждение трех военно-транспортных самолетов РФ, среди которых есть Ил-76, в результате атаки 10 ноября.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.