Сентябрь, 21 в 13:20

В сети уже начали появляться фото повесток, которые 21 сентября после заявления президента РФ Владимира Путина о старте частичной мобилизации начали раздавать россиянам.

Одну из таких фотографий обнародовал журналист Андрей Цаплиенко.

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На фото видно, что 36-летнему жителю Санкт-Петербурга приказали явиться в военкомат 22 сентября.

Мужчина, кроме повестки, должен взять с собой паспорт и военный билет.

В случае, если тот не прибудет в определенный день, россиянину пригрозили ответственностью.

Напомним, что частичной мобилизации, которую 21 сентября объявил глава Кремля Владимир Путин, подлежат граждане, находящиеся в запасе, а также те, кто уже проходил службу.

В РФ таким образом планируют привлечь 300 тыс. резервистов.

К слову, как только Госдума РФ накануне внесла в Уголовный кодекс понятия мобилизация и военное время, а также приняла поправки об ответственности за дезертирство во время мобилизации или в военное время, россияне активно начали искать в интернете, как уехать из России и избежать мобилизации.

Между тем пока россияне собираются на акции протеста после утреннего заявления главы Кремля, украинцы активно высмеивают “всплеск патриотизма” в РФ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 210-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Андрей Цаплиенко