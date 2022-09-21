Явиться 22 сентября: россияне уже получают повестки из военкоматов
В сети уже начали появляться фото повесток, которые 21 сентября после заявления президента РФ Владимира Путина о старте частичной мобилизации начали раздавать россиянам.
Одну из таких фотографий обнародовал журналист Андрей Цаплиенко.
На фото видно, что 36-летнему жителю Санкт-Петербурга приказали явиться в военкомат 22 сентября.
Мужчина, кроме повестки, должен взять с собой паспорт и военный билет.
В случае, если тот не прибудет в определенный день, россиянину пригрозили ответственностью.
Напомним, что частичной мобилизации, которую 21 сентября объявил глава Кремля Владимир Путин, подлежат граждане, находящиеся в запасе, а также те, кто уже проходил службу.
В РФ таким образом планируют привлечь 300 тыс. резервистов.
К слову, как только Госдума РФ накануне внесла в Уголовный кодекс понятия мобилизация и военное время, а также приняла поправки об ответственности за дезертирство во время мобилизации или в военное время, россияне активно начали искать в интернете, как уехать из России и избежать мобилизации.
Между тем пока россияне собираются на акции протеста после утреннего заявления главы Кремля, украинцы активно высмеивают “всплеск патриотизма” в РФ.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 210-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Андрей Цаплиенко