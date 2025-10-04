У США губернатор штату Північна Кароліна Джош Стайн підписав так званий Закон Ірини, створений після вбивства громадянки України Ірини Заруцької.

Про це повідомили Джош Стайн у відеозверненні, Fox News та ABC11.

Закон Ірини у США: що передбачає

За інформацією іноземних журналістів, підписаний закон посилює перевірку злочинців, звільнених під заставу. Документ передбачає заборону на безготівкову заставу за деякі насильницькі злочини та для більшості рецидивістів.

Закон обмежує дискреційні повноваження мирових суддів і магістратів під час ухвалення рішень про звільнення до суду. Крім цього, документ дозволяє головному судді штату відстороняти мирових суддів і вимагає від більшої кількості обвинувачених проходити оцінку психічного здоров’я.

Губернатор штату Північна Кароліна підтримав ці пропозиції та підписав законопроєкт. Однак низка пунктів у цьому документі не обійшлися без критики Джоша Стайна.

Спочатку законопроєкт підтримували представники обох партій у США, однак пізніше навколо нього розгорілися гострі суперечки через пропозицію поправки, яка могла б дозволити Північній Кароліні поновити смертну кару, зокрема альтернативними методами, а не лише смертельною ін’єкцією.

– Найбільш тривожне: в останню хвилину в нього додали правку, якою хочуть внести до Північної Кароліни страту через розстріли. Це варварство. Не буде жодних розстрілів за мого часу на посаді губернатора, – заявив Джош Стайн.

Він розкритикував законопроєкт, назвавши його таким, що не має ані амбіцій, ані стратегічного бачення. Губернатор закликав законодавців повернутися до роботи та ухвалити запропонований всеосяжний план дій у сфері громадської безпеки.

Серед ключових елементів запропонованого пакету заходів – збільшення присутності поліції на вулицях, з акцентом на добре підготовлених і відданих громаді офіцерів, які працюватимуть над зміцненням довіри та забезпеченням безпеки.

Пропонується також запровадити програми профілактики насильства, зокрема, захист дітей від втягнення у діяльність банд і підтримку осіб із залежністю.

Ще один важливий момент стосуватиметься запровадження комплексної перевірки біографічних даних для запобігання потраплянню зброї до рук злочинців або осіб із підвищеним ризиком.

Водночас пропонується механізм тимчасового вилучення зброї в тих, хто може становити загрозу для себе чи оточення, зокрема, за ініціативою родичів або правоохоронців. Окрему увагу пропонують приділити фінансуванню системи психічного здоров’я.

Наприкінці серпня у США вбили українську біженку Ірину Заруцьку, яка приїхала туди після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

