Трамп пошутил о Перл-Харборе на встрече с премьер-министром Японии
- Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Японии ответил на вопрос об Иране шуткой, упомянув Перл-Харбор.
- Реплика прозвучала в ответ на упреки о неинформировании союзников и стала одним из самых обсуждаемых моментов встречи.
- По данным Bloomberg, японская делегация отреагировала сдержанно, что подчеркнуло деликатность темы в дипломатическом контексте.
На встрече с премьер-министром Японии Санаэ Такаичи в Белом доме президент США Дональд Трамп пошутил о Перл-Харборе, отвечая на критический вопрос журналиста о войне в Иране.
Об этом стало известно из трансляции встречи, которая состоялась 19 марта.
Шутка Трампа о Перл-Харборе: что известно
Отметим, что начало встречи проходило в спокойной атмосфере. Так, Дональд Трамп поблагодарил Японию за поддержку, а также за то, что она откликнулась на его призыв по поводу Ближнего Востока.
– Они действительно берут на себя ответственность. У нас огромная поддержка и хорошие отношения с Японией во всем, – заявил американский президент.
Однако впоследствии один из журналистов обратился к Трампу с резким вопросом о том, почему глава Белого дома не поставил в известность союзников США в Европе и Азии, в частности Японию, о войне перед атакой на Иран.
Он подчеркнул, что японские граждане этого “просто не понимают”.
В ответ Трамп назвал атаку “сюрпризом”.
– Кто знает о сюрпризах лучше, чем Япония? Почему вы не рассказали мне о Перл-Харборе? – заявил Дональд Трамп, улыбаясь.
На эту реплику японская делегация отреагировала сдержанно. Так, по данным издания Bloomberg, Такаичи не восприняла такую шутку и сжала губы, после чего бросила взгляд на своих советников, сидевших рядом в Овальном кабинете.
Увидеть эту реакцию можно и на трансляции, опубликованной на сайте Белого дома.
Журналисты отмечают, что ответ Дональда Трампа не только напомнил о нападении Японии на США во время Второй мировой войны, но и подтвердил, что такое поведение является систематическим подходом американского президента к информированию союзников о военных операциях в целом.
Это стало очередным примером напряженных моментов во время встреч американского лидера с иностранными лидерами. В частности, он в очередной раз публично отреагировал на деликатные вопросы в резкой или ироничной форме.
Напомним, глава правления крупнейшего немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что запасы средств противовоздушной обороны в США, Европе и странах Ближнего Востока практически исчерпаны.
По его словам, если война в Иране продлится еще как минимум месяц, ракет у Запада фактически не останется.
Ранее Трамп заявил, что не планирует развертывать войска в Иране, но не исключает “все варианты”.