На встрече с премьер-министром Японии Санаэ Такаичи в Белом доме президент США Дональд Трамп пошутил о Перл-Харборе, отвечая на критический вопрос журналиста о войне в Иране.

Об этом стало известно из трансляции встречи, которая состоялась 19 марта.

Шутка Трампа о Перл-Харборе: что известно

Отметим, что начало встречи проходило в спокойной атмосфере. Так, Дональд Трамп поблагодарил Японию за поддержку, а также за то, что она откликнулась на его призыв по поводу Ближнего Востока.

– Они действительно берут на себя ответственность. У нас огромная поддержка и хорошие отношения с Японией во всем, – заявил американский президент.

Однако впоследствии один из журналистов обратился к Трампу с резким вопросом о том, почему глава Белого дома не поставил в известность союзников США в Европе и Азии, в частности Японию, о войне перед атакой на Иран.

Он подчеркнул, что японские граждане этого “просто не понимают”.

В ответ Трамп назвал атаку “сюрпризом”.

– Кто знает о сюрпризах лучше, чем Япония? Почему вы не рассказали мне о Перл-Харборе? – заявил Дональд Трамп, улыбаясь.

На эту реплику японская делегация отреагировала сдержанно. Так, по данным издания Bloomberg, Такаичи не восприняла такую шутку и сжала губы, после чего бросила взгляд на своих советников, сидевших рядом в Овальном кабинете.

Увидеть эту реакцию можно и на трансляции, опубликованной на сайте Белого дома.

Журналисты отмечают, что ответ Дональда Трампа не только напомнил о нападении Японии на США во время Второй мировой войны, но и подтвердил, что такое поведение является систематическим подходом американского президента к информированию союзников о военных операциях в целом.

Это стало очередным примером напряженных моментов во время встреч американского лидера с иностранными лидерами. В частности, он в очередной раз публично отреагировал на деликатные вопросы в резкой или ироничной форме.

Напомним, глава правления крупнейшего немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что запасы средств противовоздушной обороны в США, Европе и странах Ближнего Востока практически исчерпаны.

По его словам, если война в Иране продлится еще как минимум месяц, ракет у Запада фактически не останется.

Ранее Трамп заявил, что не планирует развертывать войска в Иране, но не исключает “все варианты”.

