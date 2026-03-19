На зустрічі з прем’єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі у Білому домі президент США Дональд Трамп пожартував про Перл-Гарбор, відповідаючи на критичне запитання журналіста щодо війни в Ірані.

Про це стало відомо з трансляції зустрічі, яка сталася 19 березня.

Жарт Трампа про Перл-Гарбор: що відомо

Зауважимо, що початок зустрічі відбувався у спокійній атмосфері. Так, Дональд Трамп подякував Японії за підтримку, а також за те, що вона відгукнулася на його заклик щодо Близького Сходу.

– Вони дійсно беруть на себе відповідальність. Ми маємо величезну підтримку та гарні відносини з Японією у всьому, – заявив американський президент.

Проте згодом один із журналістів звернувся до Трампа з різким питанням про те, чому очільник Білого дому не поставив до відома союзників США в Європі та Азії, зокрема Японію, про війну перед атакою на Іран.

Він наголосив, що японські громадяни цього “просто не розуміють”.

У відповідь Трамп назвав атаку “сюрпризом”.

– Хто знає про сюрпризи краще, ніж Японія? Чому ви не розповіли мені про Перл-Гарбор? – заявив Дональд Трамп, посміхаючись.

На цю репліку японська делегація відреагувала стримано. Так, за даними видання Bloomberg, Такаїчі не сприйняла такий жарт і стиснула губи, після чого кинула погляд на своїх радників, що сиділи поруч в Овальному кабінеті.

Побачити цю реакцію можна й на трансляції, опублікованій на сайті Білого дому.

Журналісти наголошують, що відповідь Дональда Трампа не тільки нагадала про напад Японії на США під час Другої світової війни, а й підтвердила, що така поведінка є систематичним підходом американського президента до інформування союзників про військові операції загалом.

Це стало черговим прикладом напружених моментів під час зустрічей американського очільника з іноземними лідерами. Зокрема, він вкотре публічно відреагував на чутливі питання у різкій чи іронічний формі.

Нагадаємо, очільник правління найбільшого німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер повідомив, що запаси засобів протиповітряної оборони в США, Європі та країнах Близького Сходу практично вичерпалися.

За його словами, якщо війна у Ірані протриває ще принаймні місяць, ракет у Заходу фактично не залишиться.

Раніше Трамп заявив, що не планує розгортати війська в Ірані, але не виключає “всі варіанти”.

