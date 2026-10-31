Первая леди США Мелания Трамп прокомментировала успешную гуманитарную миссию по спасению жителей временно оккупированного города Алешки в Херсонской области. Она отметила важность объединения усилий для достижения стабильного мира и защиты будущего.

Об этом Мелания Трамп написала в социальной сети X.

Мелания Трамп прокомментировала гуманитарную миссию по Алешках

Первая леди США отметила, что пример спасения людей из Алешков в Херсонской области демонстрирует преимущество гуманитарных ценностей над вооруженным конфликтом.

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— Надежда на стабильный мир. Алешки доказывают, что мы можем поднять человечность над войной. Вместе мы можем построить мирную планету. Мир, обещанный для наших детей, — отметила она.

Пример Алешков: деэскалация возможна при давлении на РФ

Днем 31 октября успешно завершилась масштабная гуманитарная операция по спасению жителей Олешки. Благодаря установленному режиму тишины специалистам удалось разминировать автодороги, доставить необходимые гуманитарные грузы и вывезти людей, долго остававшихся в оккупации в условиях кризиса.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Стамбуле. Они обсудили подготовку к трехсторонней встрече в формате Украина-США-РФ, которая состоится в ноябре, а также возможность расширения круга участников дипломатического процесса.

Зеленский подчеркнул, что пример Алешков является четким подтверждением того, как международная поддержка и давление на страну-агрессорку позволяют добиваться конкретных гуманитарных результатов.

— На днях состоялась гуманитарная операция в Алешках Херсонской области. Это четко демонстрирует: деэскалационные шаги возможны, когда именно Россия поставлена ​​в необходимость делать соответствующие шаги, — подчеркнул Зеленский.

Жители города Алешки и окрестных населенных пунктов уже успешно пересекли государственную границу Украины и находятся в безопасности.

Самому старшему эвакуированному человеку исполнилось 94 года. Самому младшему ребенку — чуть больше года.

После длительного пребывания под российской оккупацией жители Херсонской области не скрывают слез, переполнены эмоциями от спасения и осознания того, что самое страшное позади.

Своими первыми чувствами в разговоре с журналистом Фактов ICTV Егором Ромахлом поделилась эвакуированная Анна, которая ждала встречи с самыми родными людьми на подконтрольной Украине территории.

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