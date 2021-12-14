Концентрация российских войск вблизи границ Украины создает для Кремля потенциал для шантажа – прежде всего стран Запада.

Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica, перевод которого обнародовал Офис президента. Так глава государства ответил на вопрос, могут ли на этот раз военные маневры РФ представлять большую угрозу для Украины, чем обычно.

При этом Зеленский уточнил, что если количество российских войск у границы будет и дальше расти, это может свидетельствовать о подготовке к расширенной агрессии против нашего государства.

– Для чего используются войска, сосредоточенные вблизи нашей границы? Это потенциал для шантажа. Причем, прежде всего, против западных государств. Но если количество российских войск будет расти, то шантаж станет еще жестче, что можно будет назвать подготовкой к расширению агрессии против нашего государства и, возможно, региона в целом, — подчеркнул президент.

По словам Зеленского, для Украины не является сюрпризом происходящее на восточной границе. Он напомнил, что Россия начала войну еще в 2014 году, и с тех пор Украина готова к любым сценариям.

– Мы будем защищать нашу землю и наших людей при любых обстоятельствах и от любых посягательств. Украинцы не отдадут свою свободу никогда. Между тем, в Москве уже могут открывать музей с коллекцией различных осуждений (западных государств, — Ред.), — отметил Зеленский.

Президент добавил, что Украина благодарна международным партнерам за поддержку. Однако, по словам Зеленского, усилий международного сообщества пока не хватает, чтобы вернуть Россию к содержательным переговорам по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.

9 декабря состоялся телефонный разговор между американским лидером Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Он длился полтора часа.

Впоследствии Зеленский рассказал о деталях разговора. По его словам, Джо Байден передал месседж, что Россия заверила США и весь мир, что не будет продолжать эскалацию против Украины. Сам Байден в комментарии СМИ отмечал, что предупредил российского лидера Владимира Путина о разрушительных последствиях для РФ в случае вторжения в Украину.

Между тем, в Белом доме не исключают усиления войск в странах НАТО, если Россия нападет на Украину.