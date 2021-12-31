Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин в четверг поговорили в течение 50 минут. В Белом доме разговор охарактеризовали как серьезный и предметный.

Телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Путина закладывает основу для переговоров по теме безопасности, которые запланированы на 10 января 2022 года. И за которыми последуют заседания совета Россия-НАТО 12 января и по итогам — Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 13 января.

Байден в разговоре с Путиным прокладывает два пути выхода из украинского кризиса — Axios

Один из них — это путь дипломатии, ведущий к деэскалации, а другой — путь, более ориентированный на сдерживание, включая санкции и усиление активности НАТО в восточных странах-членах Альянса, если Россия вторгнется в Украину.

— Оба президента признали, что будут области, в которых мы сможем добиться значительного прогресса, а также области, где согласие может оказаться невозможным. Предстоящие переговоры (10 января — Ред.) более точно определят контуры каждой из этих категорий, — сказал представитель Белого дома.

Что касается России, то Кремль в своем отчете заявил, что Путин удовлетворен конструктивным разговором, но предупредил Байдена, что серьезные санкции будут колоссальной ошибкой, которая может привести к полному разрыву отношений.

Кремль подчеркнул, что Путин добивается конкретных гарантий безопасности для России на предстоящих переговорах, и что их успех может привести к нормализации американо-российских отношений.

Байден подталкивает Путина к деэскалации в Украине второй раз за месяц — CNN

50-минутный телефонный разговор не привел к каким-либо серьезным прорывам относительно украинского кризиса, заявили по итогам официальные лица США и России.

Последний раз Байден и Путин разговаривали 7 декабря. Тогда видеоконференция закончилась обещанием возобновить дипломатические переговоры между двумя странами, но никаких признаков того, что Россия готовится к деэскалации, не было.

CNN отмечает, что президент США Джо Байден указал Путину два пути решения сложившейся ситуации, это: дипломатический путь к деэскалации и сдерживание с помощью экономических санкций, усиление присутствия войск США на восточном фланге НАТО и увеличению помощи Украине.

От действий России будет зависеть, какой путь будет выбран.

В Кремле предостерегли от ужесточения санкций, назвав это колоссальной ошибкой.

— За последние 30 лет было сделано много таких ошибок. И желательно не повторять таких ошибок снова, — сказал помощник президента России Юрий Ушаков.

Путин сказал Байдену, что новые санкции могут разрушить отношения — BBC

Президент РФ Владимир Путин предупредил американского президента Джо Байдена, что введение новых санкций в отношении России может стать причиной полного разрыва отношений.

Между тем Байден сказал Путину, что США и их союзники решительно ответят на любое вторжение в Украину.

Второй разговор Байдена и Путина за месяц знаменует еще одну попытку разрядить напряженность вокруг восточной границы Украины с Россией, куда, по словам украинских официальных лиц, было направлено более 100 000 российских военнослужащих.

Россия отрицает, что планирует вторжение в страну, и заявляет, что войска находятся там для учений. Путин говорит, что имеет право свободно перемещать свои войска по своей же территории.

Байден и Путин обмениваются предупреждениями на фоне растущей напряженности в Украине — The Guardian

Президента США Джо Байден и российский коллега Владимир Путин обменялись предупреждениями. По мнению правительств двух государств, 50-минутный телефонный разговор мало помог в снижении политической температуры.

Россия всполошила США и их союзников, сосредоточив десятки тысяч военнослужащих у своей границы с Украиной за последние два месяца.

— Президент Байден призвал Россию снизить напряженность в отношениях с Украиной. Он ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину, — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

The Guardian также указывает на два пути, которые Байден озвучил Путину: один — дипломатии и деэскалации, другой — сдерживания, включая серьезные издержки и последствия.

Путин предупреждает Байдена о полном разрыве отношений между США и Россией из-за Украины — The New York Times

Президент Владимир Путин предупредил президента США Байдена, что любые экономические санкции, введенные в отношении России, могут привести к полному разрыву отношений между двумя ядерными сверхдержавами.

Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия вторгнется в Украину.

В ходе беседы Путин неоднократно обвинял США и страны НАТО в размещении наступательных вооружений вблизи границ России, что создает угрозу безопасности для РФ.

Это обвинение, которое российские официальные лица неоднократно выдвигали в последнее время, поначалу ставило американских чиновников в недоумение. Сначала казалось, что Россия могла иметь в виду противотанковое оружие Javelin и другое вооружение, которые США предоставили Украине.

Но со временем становится все более очевидным, что Кремль имеет в виду ядерное и неядерное оружие, включая ядерные ракеты средней дальности, которые были запрещены договором РСМД (ракеты средней и малой дальности — Ред.), и который Москва нарушала в течение нескольких лет, а президент США Дональд Трамп решил выйти из него в итоге.

Путин передал Байдену ожидания Москвы от предстоящих переговоров 10 января.

Юрий Ушаков, советник Путина по внешней политике, заявил, что запланированные переговоры приведут к юридически сформулированным гарантиям безопасности для России.

А еще Джо Байден во время разговора с Путиным не раз замечал, что невозможно выиграть ядерную войну.

Фото: White House