Младшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия вывела из страны более $300 млн, полученных в 2006 году от продажи части пакета акций.

О состоянии Назарбаевой стало известно после ее конфликта с двумя финансовыми советниками, который закончился мировым соглашением в суде, сообщает издание The Telegraph.

Согласно судебным документам, один из финансовых советников осуществил несколько переводов на общую сумму $312 млн компании, зарегистрированной на Британских островах.

Впоследствии Назарбаева подала иск на сумму $224 млн, обвинив советников в том, что они не выполняли ее указания, якобы получали прибыль сверх их договоренности, инвестировали ее деньги в транзакции, которые она отклонила.

Последние с обвинениями не соглашались и настаивали на том, что всегда действовали в интересах Назарбаевой.

Во время судебных слушаний стало известно также о том, что дочь президента Казахстана часть средств потратила на недвижимость в Хайгейте на севере Лондона (почти $12 млн) и в Дубае ($14 млн), а также приобрела самолет Bombardier Challenger (почти $25 млн).

Алия Назарбаева занимается моделированием дизайнерских украшений, продвижением своего бренда одежды и является владелицей салона красоты в Алматы.

На пятый день после старта массовых протестов в Казахстане, 6 января, стало известно, что в Дубае приземлился секретный авиаборт из столицы Казахстана Нур-Султана.

Сообщалось, что в салоне самолета мог находиться бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Прибыть именно в Дубай он мог потому, что там собственные резиденции имеют внук экс-президента Нурали Алиев и его зять Тимур Кулибаев.

Однако 8 января Назарбаев обратился к народу Казахстана и заверил, что он и его семья не покидали страну и находятся в Нур-Султане.

Напомним, что массовые протесты в Казахстане начались 2 января из-за подорожания вдвое сжиженного нефтяного газа.

За это время президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство страны, а также возглавил Совет безопасности страны вместо Назарбаева.

По состоянию на 11 января в органы внутренних дел Казахстана доставили уже 9 900 человек.

Источник: The Telegraph