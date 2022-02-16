Вторжение России в Украину будет являться решением, которое будет сделано только через выбор РФ.

Об этом заявил во время выступления в Белом доме президент США Джо Байден.

— Граждане России, вы не являетесь нашими врагами. И я не верю, что вы хотите кровавой и разрушительной войны с Украиной. Страны с населением, имеющие такую ​​тесную связь между семьями, культурами и историей. 77 лет назад мы бок о бок с вами боролись в худшей мировой войне. И если Вторая мировая война была необходимостью, то война России против Украины — вопрос выбора, — сказал президент США.