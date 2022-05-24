Май, 24 в 12:31

Правительство Турции опубликовало список своих требований, чтобы согласиться на членство Финляндии и Швеции в НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Турции.

Так, в первом пункте значатся требования к Швеции. Правительство Турции заявляет, что Швеция предоставляет оружие Рабочей партии Курдистана (PKK), которую в Турции считают террористической организацией.

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Турция требует от Швеции экстрадиции представителей РПК/ПДС и FETO (движение Гюлена — Ред.) с 2017 года, но до сих пор не получила положительного ответа.

В заявлении подчеркивается необходимость “устранения источника финансирования терроризма” и рассказывается, как правительство Швеции, подавшее заявку на членство в НАТО, объявило о своем решении выделить 367 млн долларов на поддержку РПК/ПДС до 2023 года.

В заявлении также отмечается, что шведское правительство предоставило РПК/ПДС противотанковые средства и беспилотники.

Также правительство Турции требует отмены шведского эмбарго и санкций против себя в ответ на “легитимные действия Турции по защите своих международных прав в Средиземноморье и обеспечению сирийской границы”.

Еще один пункт требований – глобальное сотрудничество для борьбы с терроризмом.

— Хотя наша страна принимает политику открытых дверей НАТО, мы по-прежнему считаем, что члены Альянса и страны-кандидаты должны сотрудничать на высоком уровне в борьбе с терроризмом, как и во всех других областях. Турция ожидает конкретных гарантий от Швеции, которая поддерживает террористические организации, в соответствии с принципом коллективной безопасности НАТО, — говорится в заявлении правительства Турции.

Напомним, что Турция стала единственной страной-членом НАТО, которая высказалась против принятия Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.

18 мая посол Швеции в НАТО Аксель Вернхофф и посол Финляндии Клаус Корхонен подали заявки на членство в НАТО, подписанные накануне министрами иностранных дел этих стран.

В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что Швеция и Финляндия отвечают требованиям НАТО.