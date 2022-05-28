Май, 28 в 10:19

Министерство обороны США заключило контракт на производство переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger. Пентагон хочет пополнить запасы этого вооружения после того, как передал сотни комплексов Stinger Украине.

Как сообщает американский телеканал CNN, контракт на $624 млн заключен с военно-промышленной компанией Raytheon – одним из крупнейших поставщиков вооружения и военной техники для Вооруженных сил США.

Контракт предусматривает “закупку ракет Stinger и сопутствующего оборудования”. Сроки поставок не озвучиваются.

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Как известно, зенитно-ракетные комплексы Stinger являлись одним из основных видов вооружения, которое США передавали Украине для противодействия полномасштабному вторжению российских войск.

По информации CNN, Вашингтон отправил в Украину более 1 400 систем Stinger (включая ракеты и пусковые установки), чтобы помешать попыткам РФ контролировать небо.

Комплексы Stinger предназначены для поражения воздушных целей на низкой высоте (радиус действия составляет около 5 км). Они эффективны против беспилотников, самолетов и вертолетов, летящих на низких высотах.

Как отмечает CNN, США мало используют Stinger, но с началом полномасштабной войны на них возник большой спрос в Украине.

Ранее сообщалось, что Пентагон планирует ускорить производство комплексов Stinger и противотанковых ракетных комплексов Javelin для пополнения своих запасов, постепенно исчерпывающихся из-за отправления этого вооружения Украине.

Так, в середине марта Белый дом объявлял об очередном пакете помощи Украине на сумму $800 млн, который включал 800 комплексов Stinger и 2 тыс. Javelin. По состоянию на начало апреля сообщалось о поставках в Украину более 1 400 зенитных комплексов Stinger и более 5 тыс. противотанковых систем Javelin.

По данным журналистов, производство серийной партии комплексов Stinger занимало в США от 18 до 24 месяцев, в зависимости от размера партии. Производство осуществляется в американском городе Тусон (штат Аризона).